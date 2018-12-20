Студенты-ингуши из Российского государственного геологоразведочного университета пожаловались на силовиков
Об этом сообщает сайт Кавказский узел. По данным молодых людей, студентов избивали во время массовых задержаний в общежитии. Одни рассказали, что сотрудники силовых структур били их ногами, другие сообщили, что использовались резиновый молоток и электрошокер. Некоторые студенты пожаловались на пропавшие деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Полиция и Росгвардия ворвались в общежитие университета в минувший понедельник. По одним данным, было задержано несколько десятков, по другим – около двух сотен человек. У некоторых нашли наркотики и оружие. Приезду силовиков предшествовал конфликт ингушских студентов с таджикскими студентами из соседнего российского университета Дружбы Народов.
Комментарии5
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edyunia 20 декабря 2018 | 20:10
Какой конфликт? Подкадыровцы прессуют ингушских студентов!
pattrick1 20 декабря 2018 | 20:20
Студенты-ингуши из Российского государственного геологоразведочного университета пожаловались на силовиков...
Их опетушили?
hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 20:10
Глава Фонда Борьбы с Коррупцией собирает деньги на новый дрон, чтобы снимать расследования
Об этом Алексей Навальный объявил на своём канале на youtube.
Алексей Навальный отметил, что ФБК планирует собрать 410 тысяч рублей.
Совпадение ?
Кстати у Путина алиби , он седни весь день по телеку выступал !)))))
oneoretwo 20 декабря 2018 | 20:11
...да ладно вам, должен же слесарь-водопроводчик и по совместительству банановый енерал золотареф на ком-то отыграться...вам не повезло...
kuchumka 20 декабря 2018 | 20:22
Беспредел рождает беспредел! Устроили беспредел в общаге-получили ментовский беспредел и я его поддерживаю, почаще так надо ибо кавказ понимает только силу.