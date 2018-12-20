Студенты-ингуши из Российского государственного геологоразведочного университета пожаловались на силовиков...

Об этом сообщает сайт Кавказский узел. По данным молодых людей, студентов избивали во время массовых задержаний в общежитии. Одни рассказали, что сотрудники силовых структур били их ногами, другие сообщили, что использовались резиновый молоток и электрошокер. Некоторые студенты пожаловались на пропавшие деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Полиция и Росгвардия ворвались в общежитие университета в минувший понедельник. По одним данным, было задержано несколько десятков, по другим – около двух сотен человек. У некоторых нашли наркотики и оружие. Приезду силовиков предшествовал конфликт ингушских студентов с таджикскими студентами из соседнего российского университета Дружбы Народов.