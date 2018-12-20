Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Документ предполагает создание промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением. Речь идет о гуманизации уголовного законодательства, — сказала «Эху» судья Конституционного суда в отставке, член СПЧ Тамара Морщакова.

В комитете Госдумы по безопасности уже сказали, что считают предложение Верховного суда обоснованным. Важен сам факт привлечения к ответственности и необязательно дело должно заканчиваться суровым наказанием, — сказал РБК зампред комитета Анатолий Выборный.