Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Документ предполагает создание промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением. Речь идет о гуманизации уголовного законодательства, — сказала «Эху» судья Конституционного суда в отставке, член СПЧ Тамара Морщакова.
В комитете Госдумы по безопасности уже сказали, что считают предложение Верховного суда обоснованным. Важен сам факт привлечения к ответственности и необязательно дело должно заканчиваться суровым наказанием, — сказал РБК зампред комитета Анатолий Выборный.
Комментарии3
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gvadeloop 20 декабря 2018 | 20:18
Вот теперь всё казнокрады пойдут по новой статье...
equus 20 декабря 2018 | 20:28
gvadeloop:
Сумел возвернуть -- трудись дальше!..
;-)
genviru Геннадий Вилнер 20 декабря 2018 | 20:59
Казнокрадство и мошенничество взлелеяное путинским режимом вошло в банальную практику жизни чиновничества, всех вешать верёвки нехватит. Пальчиком пригрозят-воруйте в меру.