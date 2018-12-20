Владимир Путин впервые в этом году подписал указы о помиловании

От дальнейшего отбывания наказания освобождены пять человек. Они не были известны как фигуранты громких процессов, освещаемых в СМИ. Все помилованные прежде не были судимы и полностью раскаялись в преступлениях, — говорится в документах. Там также отмечается, что решения приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступят в силу через 10 дней.