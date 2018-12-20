Владимир Путин впервые в этом году подписал указы о помиловании
От дальнейшего отбывания наказания освобождены пять человек. Они не были известны как фигуранты громких процессов, освещаемых в СМИ. Все помилованные прежде не были судимы и полностью раскаялись в преступлениях, — говорится в документах. Там также отмечается, что решения приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступят в силу через 10 дней.
Комментарии10
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tv_victim 20 декабря 2018 | 20:10
"— Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!"
М.Е. Салтыков-Щедрин. "Самоотверженный заяц".
sutara 20 декабря 2018 | 20:11
Милостивец наш!
pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 20:12
мягшеет вошьдь. Вот что жижа животворящая делает!
alexis_l 20 декабря 2018 | 20:19
Добрый какой. Аж прослезилась. Пятьчеловек помиловал. Пять!!!, Карл, не каких-нибудь два или три, а пять! Пойду приму на грудь корвалолу.
vilingrad 20 декабря 2018 | 20:21
Про Цеповяза забыл. Тот уже блюет от омаров и икры, помилосердствовал бы, выпустил. Да и долю приносил немалую, чего ж сидеть полезному человечку...
agamasat 20 декабря 2018 | 20:21
Цапков освободил?
koltak76_ 20 декабря 2018 | 20:38
agamasat: Цапков освободил?
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Жрать икру и крабов полагается в ресторане, а не в кутузке.
Вошдь милосердный.
azotur 20 декабря 2018 | 20:30
Полный бред и нарушение конституции положение о том, чтобы миловать только тех, кто признал вину. Уже давно известно, "Если человек не виновен, почему он должен оклеветать себя, оправдывая ошибки следственной системы"? А бывают и варианты преднамеренно сфабрикованных дел. Можно конечно порадоваться, что людям удалось уйти от решения "нашего гуманного суда".
vlasti_kranty 20 декабря 2018 | 20:36
А цапков тайным указом....
do2112 20 декабря 2018 | 20:44
Пусть Россию помилует