Новое обвальное падение цен на нефтяном рынке
Снижение котировок составляет сегодня 3%. Баррель марки Брент сейчас стоит 54 с половиной доллара. Это самый низкий показатель с сентября позапрошлого года.
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Снижение котировок составляет сегодня 3%. Баррель марки Брент сейчас стоит 54 с половиной доллара. Это самый низкий показатель с сентября позапрошлого года.
Комментарии14
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jetsam 20 декабря 2018 | 19:39
обвальное - это в 2014 рубль или бензин весной (10%) или авикеросин (30%)..
а 3% - это "незамеченное"...
ща начнут 0.5% , якобы, повышение реального дохода - "экстремальный рост".
astet 20 декабря 2018 | 19:46
jetsam: сейчас Путин опять впадёт в спячку,
дожидаясь, пока через пару лет
нефть опять не подорожает?
vitaly_vl22 20 декабря 2018 | 19:59
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
compare 20 декабря 2018 | 19:40
значит внутри "бензоколонки",цены оживятся и зашуршат вверх по настилу....
jurmak 20 декабря 2018 | 19:49
Ну и славненько. Глядишь горючка подешевле станет
alo0000 20 декабря 2018 | 19:51
jurmak: Где? В Париже?
rampa 20 декабря 2018 | 19:52
jurmak: это обязательно. Потом. Когда-нибудь. А пока сегодня рубль вслед за нефтью пошел
sborisych 20 декабря 2018 | 19:53
jurmak:
У вас, в Эстонии- возможно.. Но здесь это никому не грозит..
alex362 20 декабря 2018 | 20:10
jurmak: Дороже станет, дороже! Раз доходы нефтянки падают, надо их чем-то конь-пень-сировать. А как? - правильно, бензин поднять. Это во Франции за такое могут и Эйфелеву башню уронить, а тут народ терпил, с них можно и по три шкуры драть, и по семь, а то и по пятнадцать. И поделом - лох это судьба.
hagana 20 декабря 2018 | 19:53
После пресс-конференции ВВП ?
seryj_wolk 20 декабря 2018 | 19:55
Это пойдет на пользу мировой экономике, но не на пользу торговцам углеводородами.
sokol40 20 декабря 2018 | 19:56
неужели пресс-конференция Путина повлияла?
sasass 20 декабря 2018 | 19:58
Это очень плохо , когда санкций и цены нефтяные бьют Россию единым фронтом...
smormamorab1972 20 декабря 2018 | 20:15
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