Владимир Путин впервые в этом году подписал указы о помиловании
От дальнейшего отбывания наказания освобождены пять человек. Они не были известны как фигуранты громких процессов, освещаемых в СМИ. Все помилованные прежде не были судимы и полностью раскаялись в преступлениях, — говорится в документах. Там также отмечается, что решения приняты исходя из принципов гуманности. Указы вступят в силу через 10 дней.
Комментарии9
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danko1 20 декабря 2018 | 19:40
Воров, приближенных к власти, пахан помиловал?
vitaly_vl22 20 декабря 2018 | 19:59
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 20 декабря 2018 | 19:41
Напрасно многие ругают Владимира Владимировича Путина.
Вот сами представьте, насколько сложно изобличать преступников, коррупционеров, лжецов, просто подонков.. Потом строить доказательную базу, сажать их в тюрьмы и колонии, тратить средства на охрану, обустройство этих учреждений.
Владимир пошел другим путем !
Он создал в РФ такие невыносимые условия, что из неё уезжают честные, умные и хорошие люди. Одновременно он вводит внутри страны тотальный репрессивный режим, добивается полной закрытости этого государства.
В итоге в стране останутся одни только преступники, в жестких условиях содержания, сами себе раздающие пайку, да ещё и самостоятельно следящие за тем, что бы никто из них оттуда не сбежал.
Люди просто не понимают всю гениальность замысла Путина !
kryimzdick 20 декабря 2018 | 19:43
Изместьева освободил?
sborisych 20 декабря 2018 | 19:57
.. решения приняты исходя из принципов гуманности..
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Гуманист... Ей-ей, даже и не смешно...
abuvggrobu 20 декабря 2018 | 19:58
Свободин – офицер и военнослужащий, герой Афганской войны, который многие годы служил на благо страны, с честью выполняя свой долг. У него имеется трое детей. Правонарушение он совершил в состоянии алкогольного опьянения. О его помиловании ходатайствовали сослуживцы. Также известно, что он выплатил компенсацию пострадавшей стороне и раскаялся в содеянном.
Стокласко принимает активное участие в работе волонтерской организации "Поверь в себя". Она сама оказала помощь пострадавшему, который позднее в суде ходатайствовал о невозбуждении уголовного дела в ее отношении. Ранее она не имела судимости. У женщины двое детей.
Артюх был осужден из-за того, что полез в драку, пытаясь защитить своего брата. До этого он работал детским тренером по мотокроссу. В колонии он провел 7 лет.
Тараненко провел в колонии 3 года из 5, который вынес ему суд. Молодой человек был осужден, когда еще не достиг совершеннолетнего возраста. Он совершил преступление без умысла причинения тяжкого вреда. Сам он является спортсменом, входил в состав сборной команды района по футболу и мини-футболу. В содеянном раскаивается.
Небреев был осужден за то, что допустил осуществление полета лицом, которое не имело квалификации. Он имеет ордена и медали, а также благодарности за спортивные достижения и вклад в социально-экономическое развитие Феодосии. Также является инвалидом 2-ой группы
vlabumur 20 декабря 2018 | 20:01
В эпоху Просвещения право помилования подвергалось критике со стороны
многих выдающихся мыслителей (например, Канта и Вольтера)
При принятии первого буржуазного уголовного кодекса
(УК Франции 1791 года),
в который институт помилования
не был включён как противоречащий принципу равноправия граждан.
bratec_kot_voskrese 20 декабря 2018 | 20:07
Как всегда не густо.
depicharla1971 20 декабря 2018 | 20:53
Брызги шампанского стол оживляют, Салаты, закуски ведут хоровод. Под бой курантов всем желаю Счастливо встретить Новый Год!
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