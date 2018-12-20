Депутат Госдумы Андрей Скоч подал в суд на Новую газету и телеканал Дождь
Это иск о защите чести и достоинства, всего в нем упоминаются шесть СМИ и четыре человека. Депутат от Белгородской области требует опровержения информации о том, что он связан с коррупцией и криминальными структурами. Как уточняет телеканал Дождь, претензию вызвало расследование Новой газеты о причастности депутата к делу криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой.
Комментарии7
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danko1 20 декабря 2018 | 19:37
Причастность к криминальным авторитетам и коррупции- это основная скрепа путинского режима.
И кооператив Озеро, основанный главой ОПГ Петровым, которому сейчас практически всё в России принадлежит, тому подтверждение.
И любой путинский суд поддержит любое беззаконие, защищая тех, у кого честь и достоинство отсутствуют.
vitaly_vl22 20 декабря 2018 | 20:01
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
testmeter 20 декабря 2018 | 19:42
"Депутат Госдумы Андрей Скоч" ///
Фамилия у парня подходящая для депутата Госдумы.
Бандиты обычно скочем рот жертвам заклеивают.
compare 20 декабря 2018 | 19:44
не имеет права: фамилия у него,почти как название "вражескаго" напитка))
sborisych 20 декабря 2018 | 19:55
Напрасно ты, паря, возбухаешь... Разроют всё....
sasass 20 декабря 2018 | 20:03
Куда деваться , когда Российский суд на стороне воров и жуликов...
conskosithy1988 20 декабря 2018 | 20:18
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