В Петербурге задержали участника пикета, приуроченного ко Дню работника органов безопасности
Илья Ткаченко стоял с плакатом «чекист должен сидеть в тюрьме за пытки и унижения». Там также была приписка: «помним Сеть и Новое величие», отсылающая к уголовным делам, фигурантов которых подозревают в создании террористического и экстремистского сообществ. Полиция также пыталась задержать другого пикетчика у здания ФСБ, но отказалась от своих претензий, когда участник акции свернул плакат, — сообщает проект ОВД-инфо.
Комментарии9
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kottigr1 20 декабря 2018 | 19:39
С момента своего основания 20 декабря 1917 г. ЧК, оно же НКВД, КГБ, ФСБ - НИКОГДА не ликвидировалось. Эта организация действует непрерывно с 1917 года меняя вывески лишь в рамках реорганизаций. За всю историю существования России, никто не смог уничтожить её жителей больше, чем их уничтожили ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ..
«С днем рождения, палачи!»
region62 20 декабря 2018 | 19:56
kottigr1: ЧКисты -молодцы.Они во все годы утилизировали врагов и предателей страны.с праздником!
vitaly_vl22 20 декабря 2018 | 20:02
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 20 декабря 2018 | 20:07
region62: Вы правы.. Во многих странах есть преступники, но мало таких стран где у преступников есть страны. РФ "повезло", здесь у преступников есть целая страна..
celmaihalfso1987 20 декабря 2018 | 19:55
Новогодней ночью пусть Навек уйдёт из жизни грусть, Взамен же ей подарит Дед Средь зимней стужи солнца свет!
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kuchumka 20 декабря 2018 | 19:59
Хороший плакат, все зло в стране от фсб
abuvggrobu 20 декабря 2018 | 20:05
Мразеныша на первый рапз оштрафовать тысяч на сто. Не дойдет до его скудного умишка - впаять три года ИТК и отправить куда-нибудь, поближек полярному кругу.. А там показать ему в полном объеме, что такое "пытки и унижения" о которых он так печётся..
sasass 20 декабря 2018 | 20:08
ЧК давно надо было объявить преступной организацией , когда еще основателя ЧК свергали с постамента...
nicar 20 декабря 2018 | 20:18
Пока есть такие ребята, как Илья Ткачеченко, эта страна ещё может возродиться...