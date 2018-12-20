В Петербурге задержали участника пикета, приуроченного ко Дню работника органов безопасности

Илья Ткаченко стоял с плакатом «чекист должен сидеть в тюрьме за пытки и унижения». Там также была приписка: «помним Сеть и Новое величие», отсылающая к уголовным делам, фигурантов которых подозревают в создании террористического и экстремистского сообществ. Полиция также пыталась задержать другого пикетчика у здания ФСБ, но отказалась от своих претензий, когда участник акции свернул плакат, — сообщает проект ОВД-инфо.