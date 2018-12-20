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19:29, 20 декабря 2018

Инсайдер: Глава службы экономической безопасности ФСБ мог быть связан с предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ

Глава службы экономической безопасности ФСБ мог быть связан с предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ, — утверждает издание Инсайдер. В основу расследования легли прослушки телефонных разговоров Геннадия Петрова, которого называют лидером Тамбовско-Малышевской организованной преступной группы. Издание утверждает, что через главу службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева Петро якобы пытался пролоббировать назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета.

Комментарии

16

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rosta 20 декабря 2018 | 19:33

Что значит якобы ? Так всё и было.

astet 20 декабря 2018 | 19:41

rosta: пошёл путём Путина?
Значит, есть шанс, что станет его преемником?

vitaly_vl22 20 декабря 2018 | 20:02


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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agamasat 20 декабря 2018 | 19:37

Дано уже ясно, что во власти - преступники. Это видно по их понятиям, с которыми они сделали из россии Мордор.(

ansata 20 декабря 2018 | 19:38

И что будет? А ничего не будет. От слова -ничего. Даже если прослушка аутентичная.

rash 20 декабря 2018 | 19:41

А кто из верхушки не связан, или может кто-то думает что можно запросто из порта, который целиком под братвой, отправить пару судов с ценным металлоломом?

kryimzdick 20 декабря 2018 | 19:42

Да все они там из мафии

vadimp 20 декабря 2018 | 19:54

Тоже мне новость!
Сколь существует КГБ? Сколь существует организованная преступность?
И замечу, досих пор обе живут и процветают!

askol2016 20 декабря 2018 | 19:57

Про питерскую мафию, с которой был тесно связан Путин, известно уже более 20 лет (доклад М. Салье, свидетельства Д. Запольского, других журналистов, депутатов Ленсовета, бизнесменов...) Вся нынешняя путинская банда, кого не убили, все сейчас пристроились под Путиным. Читайте сайт "Путинизм как он есть"

m_doc 20 декабря 2018 | 19:59

Поди, испанское старьё на свет божий снова вытащили. Низачот.

kuchumka 20 декабря 2018 | 20:02

Даже в лихие девяностые такого не было

piter_ug 20 декабря 2018 | 20:03

Итальянские мафиози в глубоком расстройстве - их обскакали по всем пунктам.

agamasat 20 декабря 2018 | 20:17

piter_ug: не было. И вот, опять...)

tinon 20 декабря 2018 | 20:05

Что толку от этой тухлой новости?
Все эти и множество куда более шокирующих сведений известны большинству грамотных людей и до сих пор ещё живых свидетелей и пострадавших.
Дальше - что?
Я вам отвечу: новые "сенсации" с приложением документов.
Пока караул не устанет.
Что при растущих ценах и безработице маловероятно.

glycpaddminskern1987 20 декабря 2018 | 20:06

В Новый год мороз не страшен, Он веселья не испортит. Ваша жизнь пусть станет краше, Пусть любовь ее заполнит!
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oneoretwo 20 декабря 2018 | 20:07

...это и есть суть нквд-ешно/воровского режима плешивого самозванца...
...птитса-чайка уже, небось, летит арестовывать...

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