Инсайдер: Глава службы экономической безопасности ФСБ мог быть связан с предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ

Глава службы экономической безопасности ФСБ мог быть связан с предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ, — утверждает издание Инсайдер. В основу расследования легли прослушки телефонных разговоров Геннадия Петрова, которого называют лидером Тамбовско-Малышевской организованной преступной группы. Издание утверждает, что через главу службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева Петро якобы пытался пролоббировать назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета.