Российский рубль сегодня вновь подешевел по отношению к американской и европейской валюте
Доллар на Московской бирже приблизился к отметке 68 с половиной рублей, — свидетельствуют данные торгов. Евро превысил 78 рублей впервые с конца сентября.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Доллар на Московской бирже приблизился к отметке 68 с половиной рублей, — свидетельствуют данные торгов. Евро превысил 78 рублей впервые с конца сентября.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 20 декабря 2018 | 19:07
Надеюсь что табло успели погасить ... что бы не разочаровывать на НГ подешевевших россиян
vitaly_af22 20 декабря 2018 | 19:17
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
astet 20 декабря 2018 | 19:19
tvitov66: Старик Путин не устаёт радовать своими достижениями!
что бы мы делали без него7
Скучно бы прозябали при курсе 30 рублей за доллар?
Нетушки!
Поднажми ещё, Путин!!!
alo0000 20 декабря 2018 | 19:32
tvitov66: Не удержал «кашпировский» доллар. Три с половиной часа заговаривал и без толку.
irdo 20 декабря 2018 | 19:08
Российский рубль сегодня вновь подешевел по отношению к американской и европейской валюте
=================
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, — будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду. "
Салтыков-Щедрин
piter_ug 20 декабря 2018 | 19:13
Так вот оно чо!
Не захотели ещё один разряд в табло добавлять, когда курс к доллару через 100 деревянненьких перевалит!
evgeny_biolog 20 декабря 2018 | 19:14
"Российский рубль сегодня вновь подешевел"
Скоро им на вес будут рассчитываться ...
hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 19:18
evgeny_biolog: При Коммунистах такой херни не было ! Хотели дерьмократии и капитализма !? Жрите не обляпайтесь !))))
lager23 20 декабря 2018 | 19:21
hohlomor_ce_garno: Ватыч, при коммунистах доллар был роскошью за которую расстреливали, не правда ли?
polikarpich 20 декабря 2018 | 19:25
hohlomor_ce_garno: Не ври. Нет тут ни демократии, ни капитализма.
А при коммунистах вообще много чего не было. В самом прямом смысле.
hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 19:28
polikarpich: lager23: Похер до вас , страдайте черти !))))
emanuil Константин Сергеевич Малеев 20 декабря 2018 | 19:17
А украинская гривна опять подорожала. Нет в мире стабильности. Одни падают, другие растут.
abuvggrobu 20 декабря 2018 | 19:35
Вовремя таки табло с курсами валют прятать стали. Следующие на очереди инфо-табло на заправках. :)
duni 20 декабря 2018 | 19:45
Странно. Мы ждем , когда рухнет экономика США. А они крепнут. Странно.