Работникам московского хлебозавода «Черкизово» начали выплачивать долги по зарплате – перечислили более половины суммы, — утверждает источник агентства ТАСС. Одна из сотрудниц предприятия Мария Бабасиева в интервью РБК подтвердила информацию о начале выплат.

Общая сумма долга по данным столичной мэрии оценивается в 28 миллионов рублей. Работники не получали зарплату с августа. На прошлой неделе, добиваясь погашения задолженности, они объявили голодовку. Гендиректор предприятия Ян Соловьев задержан, завтра суд будет решать вопрос о его аресте.