Работникам московского хлебозавода «Черкизово» начали выплачивать долги по зарплате
Работникам московского хлебозавода «Черкизово» начали выплачивать долги по зарплате – перечислили более половины суммы, — утверждает источник агентства ТАСС. Одна из сотрудниц предприятия Мария Бабасиева в интервью РБК подтвердила информацию о начале выплат.
Общая сумма долга по данным столичной мэрии оценивается в 28 миллионов рублей. Работники не получали зарплату с августа. На прошлой неделе, добиваясь погашения задолженности, они объявили голодовку. Гендиректор предприятия Ян Соловьев задержан, завтра суд будет решать вопрос о его аресте.
Комментарии2
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vitaly_af22 20 декабря 2018 | 19:18
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick1 20 декабря 2018 | 19:23
Работникам московского хлебозавода «Черкизово» начали выплачивать долги по зарплате...
Черкизонщики, не берите их поганые деньги, вас хотят купить, требуйте А.Навального в президенты.