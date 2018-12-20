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19:03, 20 декабря 2018

Журналист немецкого политического еженедельника «Шпигель» годами выдумывал репортажи и подделывал интервью

Редакция издания, расположенного в Гамбурге, оценила этот случай как «самый тяжелый кризис своей публицистики».
Журналист Клаас Релотиус подделал, по меньшей мере, 14 репортажей и интервью в «Шпигеле» и один репортаж в берлинской газете «Тагесшпигель». Кроме того, некоторые из 60 материалов он написал для восьми других изданий, в том числе «Вельт» и «Цайт онлайн». Релотиус признался накануне, что в течение многих лет часто прибегал к полету фантазии, если ему не удавалось провести расследование или добиться интервью. 33-летний журналист получил четыре важных для профессии премии. Полтора года назад он был принят на работу в «Шпигель».
Обманщик был разоблачен благодаря коллеге, готовившему совместно с ним репортаж о границе между Мексикой и США, который вышел в одном из ноябрьских номеров журнала. Редакция издания сама подробно сообщила о скандале на портале «Шпигель онлайн». Жюри одного из премиальных комитетов вчера отозвало свою награду. Релотиус уже освободил свое рабочее место в журнале.
Издательство «Шпигеля» намеревается создать внутреннюю комиссию по проверке обязанности документировать все детали репортажей. В статье, однако, подчеркивается, что полностью исключить случаи фальшивок при всем желании невозможно.

Комментарии

10

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hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 19:12

И че , омерику открыли !? Журналистика хуже проституции ,честных и независимых СМИ не существует в мире ! Для примера есть такой журнашлюх - бабченка , и ниче , быдло верит и хавает !)))))

vitaly_af22 20 декабря 2018 | 19:17


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kapitonovih_37 20 декабря 2018 | 19:26

удивили)))...в "новой" все журнашлюшки такие, как этот из шпигеля...

oxlomon 20 декабря 2018 | 19:13

Дык, эта... а как же свобода слова?

vladimirgornitsky 20 декабря 2018 | 19:14

Да, вопреки широко распространенному среди российских патриотов мнению, есть СМИ, для которых вранье их журналистов - позорное ЧП, а не норма жизни.

oxlomon 20 декабря 2018 | 19:20

vladimirgornitsky:
Да, да, мы в курсе, что для BBC или CNN это вполне себе норма жизни. А вот «Der Spiegel» оказался не из таковских. :)

pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 19:25

На эхе мудаков все этим занимаются и ещё за это получают премии от Вована Вовановича прямо из рук со стопкой вискаря.

ostapba 20 декабря 2018 | 19:28

Неужели немцы дроздов пускают и нюхают и едят?? На лопате..
Вместо снегирей даже??

(комментарий скрыт)

flamingo 20 декабря 2018 | 19:46

Журналист Клаас Релотиус подделал, по меньшей мере, 14 репортажей и интервью в «Шпигеле» ...
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Извините, я с техническим замечанием по пунктуации: словосочетание "по меньшей мере" не выделяется запятыми.

(комментарий скрыт)

plateninun1985 20 декабря 2018 | 20:38

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