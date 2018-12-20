Журналист немецкого политического еженедельника «Шпигель» годами выдумывал репортажи и подделывал интервью

Редакция издания, расположенного в Гамбурге, оценила этот случай как «самый тяжелый кризис своей публицистики».

Журналист Клаас Релотиус подделал, по меньшей мере, 14 репортажей и интервью в «Шпигеле» и один репортаж в берлинской газете «Тагесшпигель». Кроме того, некоторые из 60 материалов он написал для восьми других изданий, в том числе «Вельт» и «Цайт онлайн». Релотиус признался накануне, что в течение многих лет часто прибегал к полету фантазии, если ему не удавалось провести расследование или добиться интервью. 33-летний журналист получил четыре важных для профессии премии. Полтора года назад он был принят на работу в «Шпигель».

Обманщик был разоблачен благодаря коллеге, готовившему совместно с ним репортаж о границе между Мексикой и США, который вышел в одном из ноябрьских номеров журнала. Редакция издания сама подробно сообщила о скандале на портале «Шпигель онлайн». Жюри одного из премиальных комитетов вчера отозвало свою награду. Релотиус уже освободил свое рабочее место в журнале.

Издательство «Шпигеля» намеревается создать внутреннюю комиссию по проверке обязанности документировать все детали репортажей. В статье, однако, подчеркивается, что полностью исключить случаи фальшивок при всем желании невозможно.