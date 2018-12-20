С сайта мэрии Москвы в выдачу «Яндекса» попали документы с личными данными жителей города и их детей...

Среди проиндексированных поисковой системой документов, как сообщает РБК, квитанции по оплате коммунальных услуг и автомобильных штрафов.

Издание РБК нашло в выдаче поисковика более четырех сотен квитанций физлиц по оплате ЖКХ, школ и административных штрафов, заполненных с сайта московской мэрии. В документах приведены личные данные плательщиков и их детей, правда в том случае, когда речь идет об оплате за обучение. Получателями платежей указаны московские средние школы, управление Федерального казначейства и управление ГИБДД по городу. В пиар-службе «Яндекса» это прокомментировали так: поисковая система индексирует всю открытую часть интернета, то есть сайты, доступные при переходе по ссылкам без ввода паролей. После публикации РБК документы из выдачи пропали.

Впрочем, и изначально, для доступа к этим документам в формате PDF необходимо было задать специальный запрос для поиска по разделу платежей на странице pay.mos.ru. В мэрии на запрос РБК не ответили, а на странице издания остались скриншоты нескольких попавших в открытый доступ квитанций. Эксперты отмечают, что утечки такого рода происходят из-за того, что поисковая система по умолчанию добавляет в поиск все страницы, которые не запрещены к размещению в выдаче. Между тем, источник проблемы, возможно, в том, что конкретный раздел портала московской мэрии не был закрыт для индексации.

В середине ноября газета «Коммерсантъ» сообщала, что на компьютерах общего доступа в МФЦ хранятся копии паспортов москвичей. Доступ к ним мог получить любой желающий. Впрочем, Роскомнадзор нарушений тогда не обнаружил.