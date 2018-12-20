С сайта мэрии Москвы в выдачу «Яндекса» попали документы с личными данными жителей города и их детей
Среди проиндексированных поисковой системой документов, как сообщает РБК, квитанции по оплате коммунальных услуг и автомобильных штрафов.
Издание РБК нашло в выдаче поисковика более четырех сотен квитанций физлиц по оплате ЖКХ, школ и административных штрафов, заполненных с сайта московской мэрии. В документах приведены личные данные плательщиков и их детей, правда в том случае, когда речь идет об оплате за обучение. Получателями платежей указаны московские средние школы, управление Федерального казначейства и управление ГИБДД по городу. В пиар-службе «Яндекса» это прокомментировали так: поисковая система индексирует всю открытую часть интернета, то есть сайты, доступные при переходе по ссылкам без ввода паролей. После публикации РБК документы из выдачи пропали.
Впрочем, и изначально, для доступа к этим документам в формате PDF необходимо было задать специальный запрос для поиска по разделу платежей на странице pay.mos.ru. В мэрии на запрос РБК не ответили, а на странице издания остались скриншоты нескольких попавших в открытый доступ квитанций. Эксперты отмечают, что утечки такого рода происходят из-за того, что поисковая система по умолчанию добавляет в поиск все страницы, которые не запрещены к размещению в выдаче. Между тем, источник проблемы, возможно, в том, что конкретный раздел портала московской мэрии не был закрыт для индексации.
В середине ноября газета «Коммерсантъ» сообщала, что на компьютерах общего доступа в МФЦ хранятся копии паспортов москвичей. Доступ к ним мог получить любой желающий. Впрочем, Роскомнадзор нарушений тогда не обнаружил.
Комментарии7
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vova6_let 20 декабря 2018 | 19:07
И сколько же статей УК РФ мэрия нарушила ? Ей что за это будет ? Штраф или ничего ? А гражданам ?
pattrick1 20 декабря 2018 | 19:21
С сайта мэрии Москвы в выдачу «Яндекса» попали документы с личными данными жителей города и их детей...
Серьёзно что-ли, ну тогда капец им. Теперь "шендеровичи" вырежут их кишки, пожарят на Хануку и сожрут с мацой.
vitaly_af22 20 декабря 2018 | 19:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
compare 20 декабря 2018 | 19:42
эка ценность-то....
ansata 20 декабря 2018 | 19:43
ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 не пострадали? Ну тогда и ладно.
sborisych 20 декабря 2018 | 19:44
И чё, роскомпозорище сайт мэрии Москвы ещё не заблокировало?
P.S. Однако двойные у этой следящей структурки стандарты... Следящей.. или смердящей?..
redka17 20 декабря 2018 | 19:53
Ну если Навального сайт заблокировали по суду, значит и здесь нужно так делать.