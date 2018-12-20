Госдума осталась без новогоднего корпоратива

Об этом сообщила глава комитета по регламенту Ольга Севастьянова. Она добавила, что окончание осенней сессии Госдумы не означает начало каникул депутатов. Севастьянова заверила, что они продолжают свою работу и сейчас уехали в регионы. Сегодня сайт РБК, основываясь на открытых данных портала госзакупок, посчитал, что госорганы и корпорации на празднование Нового года в этот раз потратит больше 140 миллионов рублей.