Госдума осталась без новогоднего корпоратива
Об этом сообщила глава комитета по регламенту Ольга Севастьянова. Она добавила, что окончание осенней сессии Госдумы не означает начало каникул депутатов. Севастьянова заверила, что они продолжают свою работу и сейчас уехали в регионы. Сегодня сайт РБК, основываясь на открытых данных портала госзакупок, посчитал, что госорганы и корпорации на празднование Нового года в этот раз потратит больше 140 миллионов рублей.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 20 декабря 2018 | 18:37
Россия богатая страна. Сколько её воры во власти грабят, а еще есть, где развернуться.
Только число нищих россиян растет, но это никого во власти не волнует.
region62 20 декабря 2018 | 18:43
140 лямов на все госорганы и госкорпорации?Смешно даже представить-килькой в томате паленую водяру целая армия чиновников будет закусыать?
alo0000 20 декабря 2018 | 18:49
В регионы. Кто на рыбалку, кто на охоту, кто - в Майами. А нам елочка нравится.