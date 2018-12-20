Глава Росимущества уходит в отставку

Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщает РБК. По его словам, документ об увольнении Дмитрия Пристанскова уже подписал премьер Дмитрий Медведев. Источник отметил, что глава Росимущества сам выражал желание уйти в отставку. Его место может занять экс-глава Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко, который сейчас работает в полпредстве президента в Центральном округе.