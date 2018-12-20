Глава Росимущества уходит в отставку
Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщает РБК. По его словам, документ об увольнении Дмитрия Пристанскова уже подписал премьер Дмитрий Медведев. Источник отметил, что глава Росимущества сам выражал желание уйти в отставку. Его место может занять экс-глава Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко, который сейчас работает в полпредстве президента в Центральном округе.
Комментарии3
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danko1 20 декабря 2018 | 18:34
Представляю сколько он миллиардов там награбил.
Вопрос только в том, в какой стране он с ними объявится.
Якунин уже из Англии с награбленными миллиардами сбежал, ищет где обосноваться.
alo0000 20 декабря 2018 | 18:47
Глава то - пускай. Имущество шейха только пусть оставит.
vova6_let 20 декабря 2018 | 19:03
Мужика сомнения одолели и он, на всякий случай, всего награбив 10 ярдов решил уйти...( а то ведь начнут копать: зачем и почему, спрашивать )