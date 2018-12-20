Футболисты «Томи» приняли решение подать заявления в Палату по разрешениям споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом. Некоторые игроки не получают зарплату более четырех месяцев.

Досрочно покинуть команду намерены сразу 6 игроков, среди которых лидеры команды Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук и Ян Казаев, сообщает «Матч ТВ».

Ожидается, что футболисты не будут испытывать проблем разрыва соглашений с клубом в одностороннем порядке ввиду большого срока задолженностей перед ними.

Ранее уже подали заявления в Палату бывший главный тренер Томи Валерий Петраков и его сын Юрий, перед которыми также не погашены долги.

По словам генерального директора клуба Татьяны Смирновой, в октябре задолженности перед футболистами томской команды составляли 15 млн рублей. С тех пор футболистам выплатили зарплату лишь однажды, и только за один месяц.

Между тем, в пресс-службе Томи надеются, что руководители области помогут решить все финансовые вопросы до конца 2018 года.

ФК «Томь» занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства Футбольной Национальной Лиги.

В октябре футболисты «Томи» перед матчем с командой «Сочи» вышли на поле в майках с надписью «Томь — результат за бесплатно». Однако и этот жест не возымел действия.