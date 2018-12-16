Транспэренси Интернешнл: В распределении средств Фонда кино есть конфликт интересов

В распределении средств Фонда кино есть конфликт интересов, — к такому выводу пришла антикоррупционная организация Транспэренси Интернешнл. О главных итогах расследования «Эху Москвы» рассказал представитель организации Игорь Сергеев.

Транспэренси Интернешнл попросила Генпрокуратуру выяснить, принимали ли члены попечительского и экспертного советов Фонда кино меры по урегулированию конфликта интересов.