Суд оправдал Ольгу Зеленину, которая выступала экспертом по делу о контрабанде кондитерского мака

Суд оправдал заведующую химической лаборатории Пензенского НИИ Ольгу Зеленину, которая выступала экспертом по делу о контрабанде кондитерского мака.

Подробности этой истории «Эху Москвы» рассказал адвокат Евгений Губин.

В 2010 году на Брянской таможне были задержаны более 40 тонн кондитерского мака, который ввозил в страну бизнесмен Сергей Шилов. Госнаркоконтроль нашел в маке следы опия. Зеленина в экспертном заключении написала, что семена мака нельзя полностью очистить от следов алкалоида опия.