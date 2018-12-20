МВД решило заблокировать страницу издания «Батенька, да вы трансформер» со статьей о героиновой наркоманке с десятилетним стажем. В Роскомнадзоре пообещали с готовностью принять меры после соответствующей экспертизы. Между тем ресурс «Батенька» сам снял статья со своего сайта.

История девушки, которая в деталях описывает свой быт после начала употребления наркотиков, вызвала неоднозначную реакцию. Публикация вышла с заголовком «Героин – собственность модели» и в описательной манере демонстрировала сформированный за 10 лет употребления тяжелого наркотика уклад жизни. Девушка продолжает работать, ухаживает за собой и поддерживает теплые отношения с матерью, которая знает о ее зависимости. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский пообещал, что после формальностей регулятор примет решение о блокировке страницы. С его слов ведомство автоматически зафиксировало статью в момент ее выхода, а не благодаря какому-либо доносу. Впрочем, публикатор сам удалил текст со своего сайта. Среди жалоб на статью «Батеньки», поступивших в Роскомнадзор, была и публикация блогера Леси Рябцевой в ее telegram-канале. Официальный представитель МВД Ирина Волк сказала, что проверка проведена и выявила, что публикация содержит сведения, которые «направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики». Как сообщил «Эху Москвы» главный редактор «Батеньки» Григорий Туманов, они сняли статью, чтобы уберечь от блокировки весь сайт. При этом поднятую тему Туманов назвал важной.

Это далеко не первая скандальная история с публикацией «Батеньки». В прошлом году с сайта издания по требованию Роскомнадзора удалили статью о студенте, делающем в городе тайники-закладки с наркотиками в городе. Она называлась «Каково быть наркоторговцем».

Три года назад на волне обсуждения законопроекта депутата Ирины Яровой об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков сайт издания на некоторое время блокировали из-за теста под заголовком «Помогите Яровой найти наркотики».