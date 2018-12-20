Работа лондонского аэропорта Гатвик уже 18 часов полностью парализована из-за полетов дронов

Коллапс затронул десятки тысяч пассажиров.

Гатвик закрыли накануне в 9 вечера по местному времени (полночь по Москве), после того, как заметили два беспилотника. Они летали над забором, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе. Полиция решила их не сбивать, опасаясь, что шальные пули могут попасть в приборы управления. Все вылеты прекратили. Многие пассажиры провели по нескольку часов в самолетах, но так и не смогли улететь. В гостиницы могут отправиться только обладатели шенгенских виз, остальные ждут в аэропорту. Прибывающие рейсы перенаправляют в другие воздушные гавани, в том числе в Париж и Амстердам. С тех пор аэропорт лишь на 45 минут возобновил работу, но затем вновь был вынужден ее остановить, поскольку опять был замечен дрон. Поиски злоумышленников, удаленно управляющих летательными аппаратами, ведут более 20 нарядов полиции. В Скотланд-Ярде считают эти запуски «намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта», передает телеканал «Скай ньюс». В то же время, в полиции не видят в инциденте признаков терроризма. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, по словам ее официального представителя, назвала произошедшее «безответственным и совершенно неприемлемым».

В самом Гатвике, который по объему пассажиропотока является восьмым в Европе, не исключили, что понадобится несколько дней для того, чтобы его работа нормализовалась. Ситуация осложняется рождественскими каникулами, когда пассажиропоток достигает пиковых значений. Например, сегодня он должен был составить 110 тысяч человек.

Тем временем, как передает ТАСС, в другом лондонском аэропорту Хитроу значительно усилены меры безопасности. Впрочем, в пресс-службе столичной полиции объяснили это высокой предрождественской загруженностью, отметив, что связи с инцидентом в Гатвике нет.