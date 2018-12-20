Одновременно в санкции были внесены новые имена и компании, в том числе советник Дерипаски и сотрудники российского ГРУ.

Изначально Минфин США ввел санкции против компаний Олега Дерипаски не из-за их действий, а из-за самого российского бизнесмена, попавшего под американские санкции. Поскольку Русал занимает большую долю мирового рынка алюминия, Минфин сразу поставил условие: если в определенные сроки Олег Дерипаска снизит свою долю в санкционированных компаниях до менее чем 50-ти процентов, то они будут исключены из санкций.

В пояснительной записке Конгрессу Минфин США вчера написал, что условия были выполнены и таким образом компании «защищены от контрольного влияния кремлевского инсайдера». Минфин при этом особенно подчеркнул, что сам Дерипаска под санкциями остается, и внес в санкционные списки советника Дерипаски, бывшего сотрудника ГРУ Виктора Бояркина. В новые санкции Минфина попали также 15 сотрудников ГРУ: те кому ранее за хакерские атаки предъявил обвинения Боб Мюллер, ответственные за попытку убийства в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные в России как Боширов и Петров, и офицеры ГРУ, ответственные за попытку кибератак на международное антидопинговое агентство и организацию по запрещению химического оружия.

Под новые санкции Минфина попали также участники проекта Лахта Евгения Пригожина — за вмешательство в выборы США и по всему миру.

Минфин США также уточнил, что все, кто будут иметь дело с санкционированными лицами и компаниями рискуют оказаться под вторичными санкциями США.