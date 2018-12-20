Соединенные штаты начали выводить свои войска из Сирии

Такое решение принял президент Дональд Трамп.

Военные Соединенных штатов постепенно с сегодняшнего дня сворачивают свои действия в Сирии и поэтапно возвращаются на базы в США. Распоряжение американского президента затрагивает представителей всех войск. Пентагон уже выполняет задачу по срочному поручения Дональда Трампа. Вооруженные силы Соединенных штатов должны покинуть Сирию в период от 60 до 100 дней, первые колонны уезжают сегодня. Видеозапись военного конвоя США, покидающего Сирию, распространило турецкое агентство Anadolu. На кадрах представлена колонна американских грузовиков, которая едет ночью по дороге. Солдаты и офицеры приступили к оперативному сворачиванию своих баз.

В течение суток вернутся на родину и сотрудники госдепартамента США. Всего регионе дислоцированы более двух тысяч американских солдат. О выводе контингента заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что военные Соединенных штатов победили запрещенную в России террористическую группировку «ИГИЛ»*, соответственно, миссия в Сирии завершена. Однако глава государства пообещал в случае необходимости вернуть американских военных обратно в арабскую республику. По информации издания The Wall Street Journal, вывод войск стал следствием переговоров между Вашингтоном и Анкарой. До их начала президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о планах провести военную операцию против американских союзников — Демократических сил Сирии.

Борьбу с террористами в Сирии международная коалиция во главе с США начала в 2014 году.

Вывод американских войск из Сирии – это победа для Ирана и России, утверждают некоторые эксперты в США.

Решение Трампа играет на руку Москве и Тегерану и будет воспринято как предательство курдами и силами арабской оппозиции, ведущими уже в течение семи лет войну с режимом Дамаска, считают эксперты и бывшие госчиновники в Соединенных штатах. Хотя иранские и российские военные уже сделали ситуацию в Сирии благоприятной для президента Асада, присутствие американских войск в этой стране служило препятствием для их растущих амбиций и дополнительным рычагом для Вашингтона в потенциальном политическом урегулировании конфликта, пишет сайт Эн-Би-Си. – С уходом американцев ведущими игроками в государстве, имеющем общую границу с Израилем, становятся Россия и, особенно, Иран. Высокопоставленные чиновники администрации США и старшие офицеры не раз предупреждали руководство Белого дома, что борьба с ИГИЛ* не закончена, и что без дополнительной помощи и боевой подготовки со стороны американских военных экстремисты могут перегруппироваться и возобновить военные действия.

Курды в Сирии, ставшие верными союзниками для солдат США в их борьбе с Исламским государством*, со всей вероятностью почувствуют себя преданными, а ожидаемое нападение на них со стороны Турции угрожает потерей ими контроля над северо-восточными районами Сирии. Как бы Трамп ни старался не походить на своего предшественника, которого нынешний хозяин Овального кабинета считает «создателем ИГИЛ»* из-за отданного им семь лет назад распоряжения вывести войска из Ирака, он делает то же самое, и теперь это «Обама 2.0», считает Марк Дубовиц, эксперт Фонда защиты демократий. На решение Трампа мог повлиять его пятничный разговор с турецким президентом Эрдоганом, считают некоторые аналитики, и, возможно, готовность Турции приобрести у США ракеты системы «Пэтриот», американский аналог российских S-400, считает обозреватель Эн-Би-Си. Автор Нью-Йорк таймс уверен, что решение Трампа нерационально и носит, скорее, политический характер.

Группа американских сенаторов, как республиканцев, так и демократов, написала Дональду Трампу письмо с просьбой пересмотреть свое решение.

*ИГИЛ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая группировка