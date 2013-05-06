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Эксклюзив Эха 18:11, 20 декабря 2018

В Латвии началась публикация архивных материалов КГБ

Как сообщил «Эху Москвы» зам.главного редактора радиостанции Балтком Вадим Родионов, документы выложены на интернет-портале Национального архива. По его словам, общество ждет, в частности, информации о  внештатных информаторах.

Ранее в  Латвии были приняты поправки к закону о сохранении и использовании документов бывшего КГБ.

В  2017 году документы о деятельности КГБ опубликовала Литва. Рассекречивание архивов это значимое событие, которое, впрочем, вряд ли повлияет на текущую политическую ситуацию, — сказал в эфире «Эха» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников

Отметим, что в 2015 году некоторые документы из  архива КГБ рассекретила Белоруссия. Они касались периода Великой Отечественной войны, в  частности, спецгрупп, которые действовали в годы немецкой оккупации на белорусской территории.

Комментарии

12

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vitaly_af22 20 декабря 2018 | 18:17


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vezdehod1 20 декабря 2018 | 18:46

В России их ещё больше засекречивают - свой человек в Кремле.

dorin1987 20 декабря 2018 | 18:58

vezdehod1: Разве их? Оно же из Штази :)

glotov 20 декабря 2018 | 18:17

Долго готовились. Наверное, тщательно уничтожали следы причастности нынешних политиков Латвии к КГБ.

kottigr1 20 декабря 2018 | 18:31

glotov: Надеюсь. что родственники репрессированных ещё успеют затаскать по судам КГБшных стукачков и палачей.. Пусть для нынешнего гэбья станет примером.
Никто не забыт и ничто не забыто !
Пусть даже сама земля горит под ногами у КГБшных-нацистских преступников !

pavelmistery 20 декабря 2018 | 18:52

glotov: Россия до сих пор многие архивы не открыла, наверное уничтожают кое какие следы?

irdo 20 декабря 2018 | 19:05

pavelmistery:
Россия до сих пор многие архивы не открыла, наверное уничтожают кое какие следы?
====================
Думается, что кому-то стало неуютно и в РФ.
Ведь, Латвия входила в СССР,
и преступления КГБ общие.

piter_ug 20 декабря 2018 | 18:24

А когда Украина подтянется?
Там раскрывать и раскрывать, а потом прятать и прятать фигурантов.

com30 20 декабря 2018 | 18:48

piter_ug:
Спим?
Украина еще в 2009г. раскрыла архивы КГБ, а в с 2016г. открыт полный доступ к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. То есть архивы ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ, Верховного суда, Верховного кассационного суда, Верховного кассационного трибунала.

echo_shar 20 декабря 2018 | 18:45

Презикша Латвии Даличка Грибаускайте была видным научным партийным деятелем и писала кандидатскую, где научно описывала преимущества социализма! ))))))))))))
Родилась в семье участника Великой Отечественной войны, воевавшего в советском партизанском отряде. Ну, то есть в семье оккупанта! )))
В 1988 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве получила степень кандидата экономических наук по специальности "политическая экономия социализма".
Есть свидетели, что её нечеловечекими пытками заставляли писать хорошо об СССР, КПСС и коммунизме. Некоторые свидетели заявляют, что КГБ держало её на серьезных психотропных препаратах и поэтому она восхваляла социализм.

zztop1960 20 декабря 2018 | 18:50

echo_shar: Презикша Латвии Даличка Грибаускайте ????? У вас всё в порядке с головой ? Или для вас Путин президент Китая , Трамп президент Бразилии , а Лукашенко президент Туркмении

nuvseunasok 20 декабря 2018 | 18:52

zztop1960: я тоже до 12-ти путал Литву и Латвию )

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