В Латвии началась публикация архивных материалов КГБ
Как сообщил «Эху Москвы» зам.главного редактора радиостанции Балтком Вадим Родионов, документы выложены на интернет-портале Национального архива. По его словам, общество ждет, в частности, информации о внештатных информаторах.
Ранее в Латвии были приняты поправки к закону о сохранении и использовании документов бывшего КГБ.
В 2017 году документы о деятельности КГБ опубликовала Литва. Рассекречивание архивов это значимое событие, которое, впрочем, вряд ли повлияет на текущую политическую ситуацию, — сказал в эфире «Эха» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников
Отметим, что в 2015 году некоторые документы из архива КГБ рассекретила Белоруссия. Они касались периода Великой Отечественной войны, в частности, спецгрупп, которые действовали в годы немецкой оккупации на белорусской территории.
Комментарии12
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vitaly_af22 20 декабря 2018 | 18:17
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vezdehod1 20 декабря 2018 | 18:46
В России их ещё больше засекречивают - свой человек в Кремле.
dorin1987 20 декабря 2018 | 18:58
vezdehod1: Разве их? Оно же из Штази :)
glotov 20 декабря 2018 | 18:17
Долго готовились. Наверное, тщательно уничтожали следы причастности нынешних политиков Латвии к КГБ.
kottigr1 20 декабря 2018 | 18:31
glotov: Надеюсь. что родственники репрессированных ещё успеют затаскать по судам КГБшных стукачков и палачей.. Пусть для нынешнего гэбья станет примером.
Никто не забыт и ничто не забыто !
Пусть даже сама земля горит под ногами у КГБшных-нацистских преступников !
pavelmistery 20 декабря 2018 | 18:52
glotov: Россия до сих пор многие архивы не открыла, наверное уничтожают кое какие следы?
irdo 20 декабря 2018 | 19:05
pavelmistery:
Россия до сих пор многие архивы не открыла, наверное уничтожают кое какие следы?
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Думается, что кому-то стало неуютно и в РФ.
Ведь, Латвия входила в СССР,
и преступления КГБ общие.
piter_ug 20 декабря 2018 | 18:24
А когда Украина подтянется?
Там раскрывать и раскрывать, а потом прятать и прятать фигурантов.
com30 20 декабря 2018 | 18:48
piter_ug:
Спим?
Украина еще в 2009г. раскрыла архивы КГБ, а в с 2016г. открыт полный доступ к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. То есть архивы ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ, Верховного суда, Верховного кассационного суда, Верховного кассационного трибунала.
echo_shar 20 декабря 2018 | 18:45
Презикша Латвии Даличка Грибаускайте была видным научным партийным деятелем и писала кандидатскую, где научно описывала преимущества социализма! ))))))))))))
Родилась в семье участника Великой Отечественной войны, воевавшего в советском партизанском отряде. Ну, то есть в семье оккупанта! )))
В 1988 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве получила степень кандидата экономических наук по специальности "политическая экономия социализма".
Есть свидетели, что её нечеловечекими пытками заставляли писать хорошо об СССР, КПСС и коммунизме. Некоторые свидетели заявляют, что КГБ держало её на серьезных психотропных препаратах и поэтому она восхваляла социализм.
zztop1960 20 декабря 2018 | 18:50
echo_shar: Презикша Латвии Даличка Грибаускайте ????? У вас всё в порядке с головой ? Или для вас Путин президент Китая , Трамп президент Бразилии , а Лукашенко президент Туркмении
nuvseunasok 20 декабря 2018 | 18:52
zztop1960: я тоже до 12-ти путал Литву и Латвию )