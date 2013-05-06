В Латвии началась публикация архивных материалов КГБ

Как сообщил «Эху Москвы» зам.главного редактора радиостанции Балтком Вадим Родионов, документы выложены на интернет-портале Национального архива. По его словам, общество ждет, в частности, информации о внештатных информаторах.

Ранее в Латвии были приняты поправки к закону о сохранении и использовании документов бывшего КГБ.



В 2017 году документы о деятельности КГБ опубликовала Литва. Рассекречивание архивов это значимое событие, которое, впрочем, вряд ли повлияет на текущую политическую ситуацию, — сказал в эфире «Эха» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников

Отметим, что в 2015 году некоторые документы из архива КГБ рассекретила Белоруссия. Они касались периода Великой Отечественной войны, в частности, спецгрупп, которые действовали в годы немецкой оккупации на белорусской территории.