Верховная Рада Украины одобрила закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата сменить название
Документ требует указывать принадлежность к РПЦ. Народные депутаты объяснили это тем, что церковь управляется из государства, совершившего военную агрессию против Украины. Перед началом голосования с призывом поддержать документ выступил спикер парламента Андрей Парубий.
«Сейчас у нас есть шанс принять решение для поддержки нашей церкви. И это решение больше, чем религиозное. Это вопрос безопасности и защиты нашей страны, чтобы украинская идентичность и украинская сила духа была сильнее и смогла одолеть врага. Поэтому я ставлю на голосование проект закона про внесение изменений в закон Украины о свободе, а также названий религиозных организаций, которые входят в структуры, чей руководящий центр находится за пределами Украины в стране, которая признана совершившей военную агрессию против Украины или оккупировала часть территории. Голосуем, с Богом, патриоты-украинцы».
В пресс— службе Украинской православной церкви Московского патриархата решение Верховной Рады назвали незаконным. Там считают, что людей пытаются сбить с толку. Глава пресс-службы Василий Анисимов также добавил в интервью агентству Интерфакс, что церковь может переименоваться только сама, а государство делать это не имеет права.
Закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата ведет к разжиганию розни и к усилению нестабильности в украинском обществе. Так решение Верховной Рады прокомментировали в Московском патриархате. Сегодня патриарх Кирилл призвал поместные Церкви не признавать Объединительного собора в Киеве. В тексте его обращения говорится, что позиция Константинополя является вызовом всему мировому православию. Накануне глава РПЦ вновь подверг критике и руководство Украины
По итогам Объединительного собора Петр Порошенко объявил, что Константинопольский патриарх пообещал предоставить томас об автокефалии 6 января. Украинские власти хотят максимально политизировать проблему церкви, — сказал в эфире «Эха» политолог Кирилл Рогов.
По словам Рогова, отделение Украинской церкви от Московского патриархата будет только укрепляться.
Комментарии30
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sasass 20 декабря 2018 | 18:14
Они правы - иностранный агент должен быть расшифрован и зарегистрирован ....
vitaly_af22 20 декабря 2018 | 18:18
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nelibermot27 20 декабря 2018 | 18:57
Представляю какой местечковый вой стоял бы, если у нас помимо регистрации заставили условного Лёву Пономарёва переименоваться в условный "Мемориал Госдепа"
laz89 20 декабря 2018 | 18:33
Теперь УПЦ Московского патриархата должна называться
Российской церковью Гунядевского Паханата.
minerr 20 декабря 2018 | 18:42
laz89: Недосуг свидомым депутатам заниматься экономикой и борьбой с коррупцией - они церкви делят. А народ тем временем массово бежит из Залежной.
oo0oo 20 декабря 2018 | 18:47
Парась, Парубий и прочие богопротивные парубийцы захлебнутся своими автофекалиями. Конец уже близок)
tvitov66 20 декабря 2018 | 18:56
oo0oo: напряги моСК - вспомни, что наши "любимые" власти сотворили с церковью Свидетелей Иеговы в России? А теперь назови хоть одну причину, по которой РПЦ не получит на (или в) Украине коленом под зад?
vis_a_vis 20 декабря 2018 | 18:58
\\ oo0oo: Конец уже близок) //
Вы эту мантру уже пятый год произносите... Не беспокойся, плясун, Украина еще спляшет на твоих похоронах!
shai13 20 декабря 2018 | 19:12
vis_a_vis: Он - про свой конец. Сунет руку в карман и держит. Конечно близко.
vis_a_vis 20 декабря 2018 | 19:16
shai13: ох, боюсь, даже не про свой...
dorin1987 20 декабря 2018 | 19:00
_: Вы путаете "ладу" и независимость церкви.
kryimzdick 20 декабря 2018 | 18:59
minerr:
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Росiська церква, ха-ха-ха
com30 20 декабря 2018 | 19:03
minerr:
Депутаты заняты своим делом, а это дело государственная безопасность. Зачищать государство от лживой и агрессивной московской плесени, дело Богоугодное.
com30 20 декабря 2018 | 19:01
laz89:
Паханатом, может и не будут называться, хотя по сути такими являются, а вот лживую вывеску что эта структура "украинская" нужно убрать, если российские попы хотят, могут правдиво написать - подразделение ФСБ и ГРУ РФ.
Двух украинских церквей не будет, не для того украинские церкви объединились в единую церковь, теперь есть Украинская православная церковь, помесная, апостольская, пока до января Константинопольского патриархата, с января будет она автокефальной, дело за формальностями, и есть незаконно залезшие в Украину проныры московские попы РПЦ, которые прикидываются "украинскими", но гадят Украине сугубо по московски, в традициях НКВД.
protoukrop 20 декабря 2018 | 18:41
sasass: Рагули еще не удосужились прочесть Конституцию, ведь и в Российской и Украинской указано, что церкви отделены от государства. Требовать от УПЦ МП указать в названии принадлежность к Российскому государству это такой же идиотизм как требовать от "Свидетелей Иеговы" указать о принадлежности их церкви к США. И вообще РПЦ расшифровывается как "Русская" а не "Российская", церковь. А русских на Украине почти 10 миллионов. Ох уж это тупое ругульё....
kapitonovih_37 20 декабря 2018 | 18:46
protoukrop: да когда кастрюлеголовым конституцию читать?...им скакать надо...скакать высоко и долго...и печеньки посыпятся с неба и будет в усраине счастье...
vis_a_vis 20 декабря 2018 | 18:51
protoukrop: Кстати, вот неплохое название для УПЦ МП - "Свидетели Гундяева", ведь эта церковь тоже управляется из-за рубежа.
sokal123 20 декабря 2018 | 18:56
vis_a_vis: Православная секта Гундяева ,вполне подходящее название.
anndrew 20 декабря 2018 | 19:06
protoukrop: " И вообще РПЦ расшифровывается как "Русская" а не "Российская", церковь. А русских на Украине почти 10 миллионов. Ох уж это тупое ругульё.." - вообще-торечь идет о переименовывании не РПЦ, а УПЦ (МП). Какая буква в аббревиатуре УПЦ (МП) расшифровывается как "русская"? Ох уж это тупое рогульё...
parasuk_ 20 декабря 2018 | 18:14
Тем временем вступившие было в пцу священники поняли, что поступили плохо, отмыли ноги и начали возвращаться в лоно истиной церкви :)
ura_123 20 декабря 2018 | 18:32
parasuk_: Под лоном,ты что имеешь ввиду?
parasuk_ 20 декабря 2018 | 18:50
ura_123: Догадайтесь. А вод под вступить в пцу я имею ввиду то самое
seva1223 20 декабря 2018 | 18:55
ura_123: По староруской традиции послали друг дружку в лоно, чресла женщины, пиз-у. и освятили это тяжелым кадилом по лбу...
viktorova 20 декабря 2018 | 18:18
//Там считают, что людей пытаются сбить с толку//
По мне, так любой поп пытается сбить с толку свою паству. Это и есть их хлеб.
sg114 20 декабря 2018 | 18:22
Во ипанутые на всю голову! Ведь каждый щеневмерлик знает что москали украли навание Русь у древних шумеров, произошедших от проотукров. Вот их церковь и называется сообразно верованиям укрожопых козлаков - Московский Патриархат. Московия, а не Русь!!! Как уже 30 лет твердят не просыхая ведущие скаклообразные ученые. Зачем давать москалям такой козырь? )))))
Хер прихожане клали на сРаду, на Педика и на всех фашистов у власти на Окраине..
parasuk_ 20 декабря 2018 | 18:30
sg114: Претензии ополяченных татарчат с окраины на бренд Русь и раньше выглядели нелепо. Им осталось только признаться, что загогулина, которую они называют соколом рюрика и приделали себе на герб, на самом деле есть монгольская тамга, которой их предков метили баскаки
yakutt86 20 декабря 2018 | 18:43
Зачем, говорят, нам чужой опиум для народа, мы, говорят нашему народу своего опиуму напихаем по самое не хочу.
seva1223 20 декабря 2018 | 18:50
Во первых - закон не может быть не законным, но анти конституционным.
Во вторых - анти конституционным он будет только после решения конституционного суда и/или ЕСПЧ.
В третих - какое отношение имеет МОСКОВСКИЙ патриархат к Украине!?
В четвертых - какое отношение имеет МОСКОВСКИЙ патриархат имеет к православию!? Пока нет лицензии (томаса) - то Московская церковь не более чем секта!
В пятых, а как собственно поступила Москва на месте Украины в отношении сектантов, которые освещающих оружие, пушки и ракеты которые убивают украинский народ!? Если учесть, что баптистов которым запрещено оружие брать в руки признали екстремистами!?
scholastic 20 декабря 2018 | 18:56
Глупое решение, стигматизировать УПЦ МП - только продлевать её существование
valery_manko 20 декабря 2018 | 19:16
Дело в бренде. Если "Московского патриархата", то Российская, Московская, Путинская, но никак не Украинская. Никто же не против "Лады", "Жигулей", лишь бы "Мерседесом" себя не именовали