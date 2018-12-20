Верховная Рада Украины одобрила закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата сменить название

Документ требует указывать принадлежность к РПЦ. Народные депутаты объяснили это тем, что церковь управляется из государства, совершившего военную агрессию против Украины. Перед началом голосования с призывом поддержать документ выступил спикер парламента Андрей Парубий.

«Сейчас у нас есть шанс принять решение для поддержки нашей церкви. И это решение больше, чем религиозное. Это вопрос безопасности и защиты нашей страны, чтобы украинская идентичность и украинская сила духа была сильнее и смогла одолеть врага. Поэтому я ставлю на голосование проект закона про внесение изменений в закон Украины о свободе, а также названий религиозных организаций, которые входят в структуры, чей руководящий центр находится за пределами Украины в стране, которая признана совершившей военную агрессию против Украины или оккупировала часть территории. Голосуем, с Богом, патриоты-украинцы».

В пресс— службе Украинской православной церкви Московского патриархата решение Верховной Рады назвали незаконным. Там считают, что людей пытаются сбить с толку. Глава пресс-службы Василий Анисимов также добавил в интервью агентству Интерфакс, что церковь может переименоваться только сама, а государство делать это не имеет права.

Закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата ведет к разжиганию розни и к усилению нестабильности в украинском обществе. Так решение Верховной Рады прокомментировали в Московском патриархате. Сегодня патриарх Кирилл призвал поместные Церкви не признавать Объединительного собора в Киеве. В тексте его обращения говорится, что позиция Константинополя является вызовом всему мировому православию. Накануне глава РПЦ вновь подверг критике и руководство Украины

По итогам Объединительного собора Петр Порошенко объявил, что Константинопольский патриарх пообещал предоставить томас об автокефалии 6 января. Украинские власти хотят максимально политизировать проблему церкви, — сказал в эфире «Эха» политолог Кирилл Рогов.

По словам Рогова, отделение Украинской церкви от Московского патриархата будет только укрепляться.