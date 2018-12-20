В столичном Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина

Она длилась более трех с половиной часов.

На очередной, 14-й по счету пресс-конференции российского лидера, каких-либо неожиданных заявлений сделано не было. Некоторым актуальным темам о ситуации внутри страны, места вовсе не нашлось, а ответы на заданные вопросы сенсационными назвать было сложно. Владимир Путин прямо не стал отвечать на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка «сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс?» и обошел стороной вопрос представителя Японии, о количестве курильских островов, которые может получит его страна: «0? 2? или 4?». В первом случае президент отметил, что Россия продолжает оказывать людям на востоке Украины поддержку, чтобы их там «не порвали». Во втором же — выразил обеспокоенность американским военным присутствием в Японии. Инцидент в Керченском проливе Путин снова назвал провокацией, реакцию вокруг отравления Скрипалей – поводом для антироссийских санкций. Прокомментировал и выход США из ракетного договора.

«Как порядочный человек, когда-нибудь должен буду это сделать» — ответил президент на неожиданный вопрос о том, когда он женится и на ком. Впрочем, личность предполагаемой супруги российский лидер так и не раскрыл.

Отмену в России концертов популярных молодежных групп Путин осудил. Он напомнил, что рэп-исполнители есть и среди его доверенных лиц, а затем ушел в рассуждения о героической молодежи. После этого российский лидер отметил, что нельзя пропагандировать наркотики и суицид.

ЧВК «Вагнера» вправе продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты, если они не нарушают закон. Так президент ответил на вопрос о своем отношении к наемникам. Отдельно глава государства прокомментировал слова о том, что ЧВК связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным – так называемым «поваром Путина».

Российский лидер коротко рассказал о своем отношении к аресту правозащитника Льва Пономарева. Из слов президента следует, что он не собирается подвергать сомнению решение суда. Также Путин пообещал встретиться с новыми оппозиционными губернаторами, выбранными за последние месяцы в ряде регионов. Сказал, что не сделал этого раньше, так как ждал исхода голосования в Приморье.

О следующем президентском сроке главу государства не спросили. Вопросы представителям «Эха Москвы», «Дождя», РБК и многих других изданий задать не дали. Закончилась пресс-конференция на вопросе девушки в кокошнике.

Нынешняя пресс-конференция стала для Владимира Путина уже 14-ой по счету.

На ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина были аккредитованы более 1700 журналистов. В Кремле говорили, что это рекорд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что на встречу аккредитовали всех желающих, в том числе и представителей иностранных СМИ, «за исключением имеющих судимости и с определенными заболеваниями». Корреспондент «Эха Москвы» Алексей Соломин утверждает, что пресс-конференция порой напоминала стихийный митинг.

В заключение Путин сделал селфи по просьбе одной из журналисток.

Ведущий YouTube-канала Алексея Навального Дмитрий Низовцев пришел на встречу с президентом с антикоррупционными плакатами. Но, судя по тому, что он позднее сам рассказал, продемонстрировать их у него не получилось. В том числе, проблемы начались еще при входе.

Шеф-редактора издания Инсайдер Романа Доброхотова сотрудники ФСО вообще не пустили на пресс-конференцию. Об этом он сам рассказал «Эху Москвы».