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Эксклюзив Эха 18:02, 20 декабря 2018

В столичном Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина

Она длилась более трех с половиной часов.

На очередной, 14-й по счету пресс-конференции российского лидера, каких-либо неожиданных заявлений сделано не было. Некоторым актуальным темам о ситуации внутри страны, места вовсе не нашлось, а ответы на заданные вопросы сенсационными назвать было сложно. Владимир Путин прямо не стал отвечать на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка «сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс?» и обошел стороной вопрос представителя Японии, о количестве курильских островов, которые может получит его страна: «0? 2? или 4?». В первом случае президент отметил, что Россия продолжает оказывать людям на востоке Украины поддержку, чтобы их там «не порвали». Во втором же — выразил обеспокоенность американским военным присутствием в Японии. Инцидент в Керченском проливе Путин снова назвал провокацией, реакцию вокруг отравления Скрипалей – поводом для антироссийских санкций. Прокомментировал и выход США из ракетного договора.

«Как порядочный человек, когда-нибудь должен буду это сделать» — ответил президент на неожиданный вопрос о том, когда он женится и на ком. Впрочем, личность предполагаемой супруги российский лидер так и не раскрыл.
Отмену в России концертов популярных молодежных групп Путин осудил. Он напомнил, что рэп-исполнители есть и среди его доверенных лиц, а затем ушел в рассуждения о героической молодежи. После этого российский лидер отметил, что нельзя пропагандировать наркотики и суицид.

ЧВК «Вагнера» вправе продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты, если они не нарушают закон. Так президент ответил на вопрос о своем отношении к наемникам. Отдельно глава государства прокомментировал слова о том, что ЧВК связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным – так называемым «поваром Путина».

Российский лидер коротко рассказал о своем отношении к аресту правозащитника Льва Пономарева. Из слов президента следует, что он не собирается подвергать сомнению решение суда. Также Путин пообещал встретиться с новыми оппозиционными губернаторами, выбранными за последние месяцы в ряде регионов. Сказал, что не сделал этого раньше, так как ждал исхода голосования в Приморье.
О следующем президентском сроке главу государства не спросили. Вопросы представителям «Эха Москвы», «Дождя», РБК и многих других изданий задать не дали. Закончилась пресс-конференция на вопросе девушки в кокошнике.

Нынешняя пресс-конференция стала для Владимира Путина уже 14-ой по счету.

На ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина были аккредитованы более 1700 журналистов. В Кремле говорили, что это рекорд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что на встречу аккредитовали всех желающих, в том числе и представителей иностранных СМИ, «за исключением имеющих судимости и с определенными заболеваниями». Корреспондент «Эха Москвы» Алексей Соломин утверждает, что пресс-конференция порой напоминала стихийный митинг.

В заключение Путин сделал селфи по просьбе одной из журналисток.

Ведущий YouTube-канала Алексея Навального Дмитрий Низовцев пришел на встречу с президентом с антикоррупционными плакатами. Но, судя по тому, что он позднее сам рассказал, продемонстрировать их у него не получилось. В том числе, проблемы начались еще при входе.

Шеф-редактора издания Инсайдер Романа Доброхотова сотрудники ФСО вообще не пустили на пресс-конференцию. Об этом он сам рассказал «Эху Москвы».

Комментарии

22

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danko_wudra 20 декабря 2018 | 18:06

А где данко1 спец по конференциям? Из маями.

vilingrad 20 декабря 2018 | 18:13

danko_wudra: В столичном Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина«
Наторговал немного. Чекист не купец:)

vitaly_af22 20 декабря 2018 | 18:18


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








sokal123 20 декабря 2018 | 18:44

vitaly_af22: Как тосклив вождь ,какая тоскливая конференция ,всем надоел ,всем обрыдл.

victor_xy 20 декабря 2018 | 19:03

А правильно Пу сказал: "Пусть не пищат потом эти детки дьявола пендосики!" - сказал, как отрезал! :-D - правда приврал он малость... - ну посудите сами - когда ж будут пищать пендосики, если Пу спалит это гнездо дьявола пендостан МГНОВЕННО - спалит и не поморщится, ...как и обещал, да...

tinon 20 декабря 2018 | 19:17

sokal123:Коммерсант и Газета.ruизложили содержание этой прессухи в двух абзацах:18 сек на прочтение. По слогам и вслух.

aleksandr39 20 декабря 2018 | 18:20

danko_wudra: Четыре часа "великий вождь и мудрый учитель " всех коррупционеров говорил " Халва , халва ,халва ,халва...."

kottigr1 20 декабря 2018 | 18:29

aleksandr39: Там хоть на этом унылом представлении с Путиным продавали в буфете попкорн и сахарную вату ? ..

wild_division 20 декабря 2018 | 18:37

Цирк на цветном бульваре отдыхает.)))

alehan22747 20 декабря 2018 | 19:01

danko_wudra: портяны, кто слушал эту муйню??? Не замечали? А усе таки такой царек как путин Запад очень даже устраивает! Посудите сами - нефть/газ/сырье гонит на Запад исправно, все что спиз&^%дил в рашке там же на Западе инвестирует, тебя и других баранов крепко держит в стойле. Да, иногда приходится прочищать ему мозги санкциями, томогавками или сбитыми сушками, но в-основном он ведет себя прилично!

Да будь путин агентом цру, ми6, моссада вместе взятых, то и тогда он врядли он принес бы России больше вреда и пользы Западу чем сейчас. Одна война с соседней Украиной и ее просер чего стоит...

edyunia 20 декабря 2018 | 18:07

Так вот, я вышел показать что я живой.

seryj_wolk 20 декабря 2018 | 18:11

edyunia: Не только. На время пресс-конференции реальные доходы рфиков выросли. Жаль, что он была такой короткой!

alo0000 20 декабря 2018 | 18:13

edyunia: Сеанс «кашпировского» сегодня не удался. Девушку только на свидание позвал и - все.

tinon 20 декабря 2018 | 19:19

edyunia:
Не только!
Он явно переплюнул фейкового робота - по времени говорения.

danko1 20 декабря 2018 | 18:08

Так "честно" и много врал, даже опровергая Росстат, а глаза были такие лживые и пустые, мимика такая мерзкая, что было видно, что врать ему и самому надоело, но правду сказать не может. Не привык, да и на нары не хочется.

sadda 20 декабря 2018 | 18:11

А когда старик Кабаев отчитается о выполнении своих обещаний за 18 лет?!

sprav77 20 декабря 2018 | 18:14

Конференций много, а лучше в России не становится.

sasass 20 декабря 2018 | 18:16

Очередное театральное представление совершилось без антракта..

piterrr 20 декабря 2018 | 18:22

Вот наконец-то исторглись очередные блевотные испражнения мутанта...

belovnikita 20 декабря 2018 | 18:29

Шо, кто то добровольно смотрел это крысиное шоу?

holic 20 декабря 2018 | 18:35

Ху@ло наговорило
руб/дол
68,1499 +0,6825 +1,01%

(комментарий скрыт)

lager23 20 декабря 2018 | 19:13

Мерзкий тип....

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