Население России, по итогам этого года, сократится впервые за 10 лет
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты отмечают, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты отмечают, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
hiryrg 20 декабря 2018 | 17:36
Ну вот. Единственная правдивая новость за сегодня. Продолжаем катиться вниз...
vitaly_af22 20 декабря 2018 | 17:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 20 декабря 2018 | 17:43
Путин опять нагло соврал сегодня о том, что население России выросло до 160 млн. человек.
Видно, уже Беларусь посчитал.
Да и объяснение того, что пенсионный возраст повышают из-за увеличения продолжительности жизни опровергается ростом смертности и сокращением численности населения.
osj99 20 декабря 2018 | 18:20
vitaly_af22: есть решение. Поднять для кавказских республик пособия на детей раз в 5
glotov 20 декабря 2018 | 17:49
hiryrg: При чем тут "продолжаем катиться?". Нынешний спад рождаемости прогнозировался учеными еще в начале девяностых. Сейчас в детородный возраст вошло поколение той демографической ямы. А по показателю "количество детей на одну мать" ситуация выправляется.
kottigr1 20 декабря 2018 | 17:50
hiryrg: "Население России, по итогам этого года, сократится впервые за 10 лет"
Численность населения РФ:
2008 142 008 838
2009 141 903 979
Что-то никак 10 лет роста не выходит..
seryj_wolk 20 декабря 2018 | 17:59
kottigr1: Надо бросить клич в Африке, раз Азия не справляется с пополнением рфии.
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 17:43
Наконец-то понятно, почему на душу денег стало больше.
ugiazov 20 декабря 2018 | 17:43
А между притоком и оттоком большая разница?
pontifig 20 декабря 2018 | 17:44
а вы хотите,чтоб было как в Париже?
olgavik 20 декабря 2018 | 18:22
pontifig: //а вы хотите,чтоб было как в Париже?//
Нет, мы хотим как на Татуине!!!
evkryl 20 декабря 2018 | 17:49
Я думаю под любой другой новостью, многие тут присутствующие с готовностью подтвердили бы обратное. Ч количество мигрантов растет лавинообразно, что китайцев на ДВ уже десятки миллионов и т.д.
nikolaitschi 20 декабря 2018 | 17:51
Народ на успешное руководство ответил вымиранием. Встав с колен, молча пошел в сторону кладбища.
lion64__4 20 декабря 2018 | 17:55
Из страны надо выдворять на родину излишних насвай-душманов и прочих шао-бао. А едросню с либерастами - на северо-восток, в места лишения свободы. В этом залог решения всех проблем такого рода.
halifax 20 декабря 2018 | 17:57
Народ начал массово сваливать?
supostat 20 декабря 2018 | 18:14
halifax: Да, но это вряди ли учитывается в этой статистике.
sergirusso 20 декабря 2018 | 18:04
Слава Всевышнему! Быдлятина дохнуть начала...
vas_tomsk 20 декабря 2018 | 18:13
Гомо ватникус - вымирающий вид.
vatarasha 20 декабря 2018 | 18:25
эт все вовка, травит новичком и поцелуями в животики
mortal_vombat 20 декабря 2018 | 18:27
усё. укатали сивку
mosser 20 декабря 2018 | 18:33
Пока в России население,а не народ,так и будем вымирать.