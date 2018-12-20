На Урале экс-сотрудника ФСБ приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство семи человек
Об этом сообщает РИА Новости. Алексея Короткова следствие посчитало одним из лидеров группы, организованной сотрудниками ФСБ и МВД. Согласно материалам дела, банда пыталась контролировать бизнесменов, занимавшихся выводом средств за границу. Предпринимателей, которые оказывали сопротивление, убивали, — писала ранее газета Коммерсант. Суд также постановил лишить Короткова офицерского звания и назначил ему штраф полмиллиона рублей.
Комментарии14
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kindman_a 20 декабря 2018 | 17:38
Офицерские тюряги пора строить.
vitaly_af22 20 декабря 2018 | 17:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 20 декабря 2018 | 17:59
Эти подонки из органов безопасности, а точнее именно опасности, захватили в России всё, всю власть и ресурсы, уничтожающие Россию и россиян, творящие беззаконие, сегодня отмечают 100-летие своей преступной организации. Нелюди гуляют во главе с Путиным и его бандой.
kottigr1 20 декабря 2018 | 17:45
kindman_a: Все деньги с обналички и легализации стекаются в Москву.. Региональный фейс не по чину хавальник раззявил.. Старшие товарищи вынуждены были его поправить.
ugiazov 20 декабря 2018 | 17:48
kindman_a: Там же были и другие офицеры. Как с ними?
vilingrad 20 декабря 2018 | 18:15
kindman_a: сотрудник ФСБ Вова (Моль) Путин угрохал много больше, но сидит в Кремле. Непонятное государство.
tvitov66 20 декабря 2018 | 17:39
А вот чепиг с мишкиными примерно за тоже самое, но на Украине, наградили квартирами в Москве и звездами героев
putimuti 20 декабря 2018 | 17:41
tvitov66: Всё дело в том, что такие вещи можно делать только с разрешения (по указанию) САМОГО. Самодеятельность тут не приветствуется.
ivanbel 20 декабря 2018 | 17:45
По 3.5 года за убитого, как за выбитый зуб у полицейского во время разгона митинга.
tvitov66 20 декабря 2018 | 18:03
ivanbel: та эмаль у кого надо эмаль!
archibald_dandy_esquire 20 декабря 2018 | 18:10
ivanbel: " По 3.5 года за убитого, как за выбитый зуб у полицейского во время разгона митинга. "
и по 71 428 руб. 57 коп. за одного убитого - вот, оказывается, сколько стоит человеческая жизнь в стране, которую построил клоп
supostat 20 декабря 2018 | 17:50
Вот же звери, даже своих не жалеют - 20 лет ни за что! Каких-то 7 жалких трупов и теперь 20 лет сидеть.
tvitov66 20 декабря 2018 | 18:05
supostat: ну может 7 лет санатория на крабах икре и вискаре не слишком тяжелая ноша? ... подселят на диван к Цапку - не хай до пенсии потерпит
sprav77 20 декабря 2018 | 18:12
По локоть в крови правоохренители?