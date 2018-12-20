На Урале экс-сотрудника ФСБ приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство семи человек

Об этом сообщает РИА Новости. Алексея Короткова следствие посчитало одним из лидеров группы, организованной сотрудниками ФСБ и МВД. Согласно материалам дела, банда пыталась контролировать бизнесменов, занимавшихся выводом средств за границу. Предпринимателей, которые оказывали сопротивление, убивали, — писала ранее газета Коммерсант. Суд также постановил лишить Короткова офицерского звания и назначил ему штраф полмиллиона рублей.