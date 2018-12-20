Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Документ предполагает создание промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением. Как следует из материалов, размещенных в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документ, в частности, предусматривает освобождение подростков от заключения, если они впервые совершили уголовный проступок.