Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Документ предполагает создание промежуточной категории между уголовным и административным правонарушением. Как следует из материалов, размещенных в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документ, в частности, предусматривает освобождение подростков от заключения, если они впервые совершили уголовный проступок.
Комментарии8
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platonnekafrin 20 декабря 2018 | 17:38
А нет ли за тобой грешка по части возжелания власти или её имущеста? А не зажулил ли ты чего в ущерб национальным интересам?
vitaly_af22 20 декабря 2018 | 17:41
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vitaly_af22 20 декабря 2018 | 17:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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asyrj 20 декабря 2018 | 17:42
В нашей гуманной России расстрел подростков будет проводиться
только после второго уголовного проступка.
fedor57 20 декабря 2018 | 17:47
Ага т.е. если подросток первый раз убил сажать его не надо и ждать второго раза?
peresvet73 20 декабря 2018 | 17:57
//освобождение подростков от заключения, если они впервые совершили уголовный проступок//
Давайте лучше рассмотрим применительно к тем, кто украл свой первый миллиард!
ugiazov 20 декабря 2018 | 18:01
peresvet73: Суть в том, кто помог, или санкционировал это воровство.
malanoff 20 декабря 2018 | 18:08
Предлагаю Госдуме рассмотреть законопроект об уголовном предпроступке. Это даже круче , чем предложил Верховный Суд.. Это когда они не совершили проступок , а он им только приснился.