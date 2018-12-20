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17:30, 20 декабря 2018

Владимир Путин сегодня почти 4 часа отвечал на вопросы журналистов в рамках ежегодной пресс-конференции

Президент в частности затронул вопросы, связанные с пенсионной реформой, отношениями с Украиной и США и срывами концертов рэперов. В числе прочего глава государства вновь назвал провокацией конфликт в Керченском проливе, заявил, что США провоцируют гонку вооружений, объяснил повышение НДС необходимостью удержать показатель нефтегазовых доходов, сказал, что экономика адаптировалась к санкциям и отметил, что нельзя грубо запрещать концерты музыкантов.

Комментарии

14

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vitaly_af22 20 декабря 2018 | 17:31


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От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








kottigr1 20 декабря 2018 | 17:34

vitaly_af22: Неужели старый пень не понимает, что для россиян уже опостылел.. ? Если раньше на форумах и соцсетях ещё попадалось какое-то небольшое количество чудаков которые были им довольны, то сейчас уже даже армия пригожинских ботов не может изобразить видимость "всенародной поддержки" для него..

aladdinov 20 декабря 2018 | 17:40

«почти 4 часа отвечал на вопросы»

«...здесь мерилом работы
Считают усталость...»

(с)

zapadnay 20 декабря 2018 | 17:42

kottigr1:
Не смотрю и не слушаю. Самое интересное опосля, когда все эти политологи и прочие товарищи начинают, так сказать, «разбор полетов».

sim202_ 20 декабря 2018 | 17:35

/// В числе прочего глава государства вновь назвал провокацией конфликт в Керченском проливе...///
Кому же знать, как не ему.
Сам устраивал...

tikwa 20 декабря 2018 | 17:36

Все жду высказываний по поводу языкознания и оперных постановок. Наверное, в следующем году порадуют.

sadda 20 декабря 2018 | 17:39

Путин заканчивает 4–х часовое общение с народом. Ведущий говорит:
– Ну что ж, вопросов больше нет.
– Как так, – удивляется Путин, – а у меня еще три ответа осталось!

kp6ic 20 декабря 2018 | 17:39

думаю, праздник лицемерия и холуйства удался на слава.

plank1957 20 декабря 2018 | 17:41

И ничего нового не сказал, как обычно. Как там называется птичка, которая все время долбит?

alex_omsk1 20 декабря 2018 | 17:48

plank1957: эта птичка называется Главврун...

patlik 20 декабря 2018 | 17:46

Все эти 4 часа рубль падал. Вот как то так.

paron 20 декабря 2018 | 17:50

Монолог не о чём, 19 лет потеряны для страны,таков итог его правления.

genviru Геннадий Вилнер 20 декабря 2018 | 17:50

Не упомянул пустяка: какие планы вывести жизненный уровень граждан с 42-го места в мире (рядом с Вьетнамом) и поднять из нищеты 9 миллионов россиян.

neyexo 20 декабря 2018 | 17:50

Он сказал, что "не допустит скачков нефтепродуктов в 2019 году"
Наверно кроме скачка перед самым 2019 годом

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