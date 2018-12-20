Владимир Путин сегодня почти 4 часа отвечал на вопросы журналистов в рамках ежегодной пресс-конференции

Президент в частности затронул вопросы, связанные с пенсионной реформой, отношениями с Украиной и США и срывами концертов рэперов. В числе прочего глава государства вновь назвал провокацией конфликт в Керченском проливе, заявил, что США провоцируют гонку вооружений, объяснил повышение НДС необходимостью удержать показатель нефтегазовых доходов, сказал, что экономика адаптировалась к санкциям и отметил, что нельзя грубо запрещать концерты музыкантов.