Тысячи пассажиров застряли в лондонском аэропорту Гатвик из-за замеченных над летным полем дронов
Была закрыта взлетно-посадочная полоса. Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Великобритании, а также в Париж и Амстердам. По данным ВВС, коллапс затронул около 10 тысяч человек. Многочисленные полицейские наряды ищут человека, управлявшего дроном, который, по некоторым данным, все еще находится в воздухе.
Комментарии3
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perestarok 20 декабря 2018 | 17:26
" Тысячи пассажиров застряли в лондонском аэропорту Гатвик из-за замеченных над летным полем дронов"
Я полагаю это российские дроны?
depicharla1971 20 декабря 2018 | 17:29
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