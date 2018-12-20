" Тысячи пассажиров застряли в лондонском аэропорту Гатвик из-за замеченных над летным полем дронов"

Была закрыта взлетно-посадочная полоса. Самолеты перенаправляют в другие аэропорты Великобритании, а также в Париж и Амстердам. По данным ВВС, коллапс затронул около 10 тысяч человек. Многочисленные полицейские наряды ищут человека, управлявшего дроном, который, по некоторым данным, все еще находится в воздухе.