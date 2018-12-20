Z Архив новостей новости
5 22 6 1533
17:04, 20 декабря 2018

Верховная Рада Украины одобрила закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата сменить название

Документ требует указывать принадлежность к РПЦ. Народные депутаты объяснили это тем, что церковь управляется из государства, совершившего военную агрессию против Украины. Перед началом голосования с призывом поддержать документ выступил спикер парламента Андрей Парубий.

В пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата решение Верховной Рады назвали незаконным. Там считают, что людей пытаются сбить с толку. Глава пресс-службы Василий Анисимов также добавил в интервью агентству Интерфакс, что церковь может переименоваться только сама, а государство делать это права не имеет.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

glotov 20 декабря 2018 | 17:08

Скоро украинцев, имеющих родственников в России, будут заставлять звезды на одежде носить.

kottigr1 20 декабря 2018 | 17:11

glotov: В РФ давно уже как в фашистском гетто шлепают на своих гражданах клеймо "Иностранный агент"...

glotov 20 декабря 2018 | 17:17

kottigr1: Это - американская традиция

vitaly_af22 20 декабря 2018 | 17:23


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









m_doc 20 декабря 2018 | 17:18

kottigr1: Где зимой мухоморы нашёл, старый наркот, колись!

tvitov66 20 декабря 2018 | 17:32

m_doc: неужели не понятно что сектанты однозначно повторят судьбу Свидетелей Иеговы ... в России?

aladdinov 20 декабря 2018 | 17:12

glotov: «Скоро украинцев, имеющих родственников в России, будут заставлять звезды на одежде носить.»

Это тебе рассказывал в процессе выполнения твоих служебных обязанностей твой прапорщик, чтобы ты еще активнее у него отсасывал? А ты проглатывал или сплёвывал?

glotov 20 декабря 2018 | 17:19

aladdinov: Прошу Вас мне не писать! Я хамов с трудом переношу - у меня нервная система.

perestarok 20 декабря 2018 | 17:31

glotov: "Прошу Вас мне не писать! Я хамов с трудом переношу - у меня нервная система."

Хамы - главные слушатели Эха. Оно привлекает моральных уродов.

aladdinov 20 декабря 2018 | 17:33

glotov: «Прошу Вас мне не писать!»

Внимательно рассмотрел твою нижайшую ко просьбу. Принял единственно верное решение: как только ты, портянка гнойная, прекратишь гнусно и подло вонять на форуме, я лично ни слова больше тебе не скажу. Решение моё пересмотру ни коим образом не подлежит и ты обязан его покорно принять, понял, нет? Кстати, хочешь еще разок взять за щеку с, сообразно погонялу, проглотом?

dmitry35 20 декабря 2018 | 17:20

aladdinov: Похоже, вы отлично знакомы с различными техниками всасывания-отсасывания и, особенно, сглатывания или сплёвывания. Вам какая больше нравится?

aladdinov 20 декабря 2018 | 17:35

dmitry35:

Из инструкции для вонючей селихерской сволоты

"... Если в данной методичке вы не можете по своей тупости найти достойного ответа порядочному человеку, который опустил вас и размазал ниже плинтуса, словно соплю зеленую, отвечать следует по принципу "сам дурак!"..."

rampa 20 декабря 2018 | 17:09

да написать над входом "иностранный агент" и ничего переименовывать не надо ))))))

vitaly_af22 20 декабря 2018 | 17:10


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









gvs 20 декабря 2018 | 17:12

Переименуют в кирилло-гундяевскую секту ))))

solonko 20 декабря 2018 | 17:15

Ребятки, придется пройти перерегистрацию и исполнить Закон, принятый парламентом.
Кстати, с каких это пор религиозная организация решает, что законно, а что нет?

y_y_y 20 декабря 2018 | 17:32

solonko:
//исполнить Закон, принятый парламентом//
А зачем? ИМХО, гораздо если преступный киевский режим начнет гонения на православную церковь, это только повысит уважение к ней среди простых людей.

ukrotomos 20 декабря 2018 | 17:17

Украину вон тоже в Укропию переименовали и что?

deviant44 20 декабря 2018 | 17:27

Логично, по закону и справедливости. Есть на России РПЦ московского патриархата ? Если есть, значит должны быть и в других городах патриархаты, например в областных центрах. Так что самопровозглашённой нелегитимной православной церкви МП в Украине, в Киеве срочно необходимо переименовать себя в РПЦ, иначе она вообще потеряет статус церкви и превратится в православное сборище или секту, что сегодня демонстративно своими действиями и подтверждает Гундяев и его агенты в Киеве.

perestarok 20 декабря 2018 | 17:29

"Верховная Рада Украины одобрила закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата сменить название"

Теперь эта церковь будет называться "Быстрый путь Украины к богу".

tvitov66 20 декабря 2018 | 17:35

perestarok: она будет называться иносраным ахентом и повторит счастливую судьбу Свидетелей Иеговы в России - или Свидетелей Иеговы у нас тут как-то не по Закону ликвидировали? Не сцы - все будет аналогично и симметрично

zhav 20 декабря 2018 | 17:30

Это срам !!! Уже попы боятся как проказы говорить слово -россия ,,,,,,,

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 271 6 11987 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 509 6 26716 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 157 6 11893
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 191 6 19085 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 510 6 53812 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 148 6 15579 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7971 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Новости

Ежегодная большая пресс-конференция президента Путина началась примерно с  10-минутным опозданием С чем была связана задержка главы государства, собравшимся не объяснили…

5 51 6 5821
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 247 6 30369 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14568 17.12
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 229 6 28541 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Новости

Путин: Повышение пенсионного возраста в России было неизбежным, а при этом критика ожидаемой По  его словам, количество работающих становится все меньше, а  неработающих пенсионеров увеличивается…

5 48 6 6015
Блоги

Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров, внесены в санкционный список США Соответствующий документ размещен на сайте Минфина…

5 84 6 10859 19.12
Kобщество, санкции, сша, скрипаль, события
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 312 6 40931 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 49 6 6726 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 70 6 9546 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 158 6 12197
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 151 6 184414 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 118 6 14663 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 372 6 352696 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 114 6 120479 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7495133
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3816782

Сегодня в эфире