"Верховная Рада Украины одобрила закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата сменить название"

Документ требует указывать принадлежность к РПЦ. Народные депутаты объяснили это тем, что церковь управляется из государства, совершившего военную агрессию против Украины. Перед началом голосования с призывом поддержать документ выступил спикер парламента Андрей Парубий.

В пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата решение Верховной Рады назвали незаконным. Там считают, что людей пытаются сбить с толку. Глава пресс-службы Василий Анисимов также добавил в интервью агентству Интерфакс, что церковь может переименоваться только сама, а государство делать это права не имеет.