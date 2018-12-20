Верховная Рада Украины одобрила закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата сменить название
Документ требует указывать принадлежность к РПЦ. Народные депутаты объяснили это тем, что церковь управляется из государства, совершившего военную агрессию против Украины. Перед началом голосования с призывом поддержать документ выступил спикер парламента Андрей Парубий.
В пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата решение Верховной Рады назвали незаконным. Там считают, что людей пытаются сбить с толку. Глава пресс-службы Василий Анисимов также добавил в интервью агентству Интерфакс, что церковь может переименоваться только сама, а государство делать это права не имеет.
Комментарии22
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glotov 20 декабря 2018 | 17:08
Скоро украинцев, имеющих родственников в России, будут заставлять звезды на одежде носить.
kottigr1 20 декабря 2018 | 17:11
glotov: В РФ давно уже как в фашистском гетто шлепают на своих гражданах клеймо "Иностранный агент"...
glotov 20 декабря 2018 | 17:17
kottigr1: Это - американская традиция
vitaly_af22 20 декабря 2018 | 17:23
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
m_doc 20 декабря 2018 | 17:18
kottigr1: Где зимой мухоморы нашёл, старый наркот, колись!
tvitov66 20 декабря 2018 | 17:32
m_doc: неужели не понятно что сектанты однозначно повторят судьбу Свидетелей Иеговы ... в России?
aladdinov 20 декабря 2018 | 17:12
glotov: «Скоро украинцев, имеющих родственников в России, будут заставлять звезды на одежде носить.»
Это тебе рассказывал в процессе выполнения твоих служебных обязанностей твой прапорщик, чтобы ты еще активнее у него отсасывал? А ты проглатывал или сплёвывал?
glotov 20 декабря 2018 | 17:19
aladdinov: Прошу Вас мне не писать! Я хамов с трудом переношу - у меня нервная система.
perestarok 20 декабря 2018 | 17:31
glotov: "Прошу Вас мне не писать! Я хамов с трудом переношу - у меня нервная система."
Хамы - главные слушатели Эха. Оно привлекает моральных уродов.
aladdinov 20 декабря 2018 | 17:33
glotov: «Прошу Вас мне не писать!»
Внимательно рассмотрел твою нижайшую ко просьбу. Принял единственно верное решение: как только ты, портянка гнойная, прекратишь гнусно и подло вонять на форуме, я лично ни слова больше тебе не скажу. Решение моё пересмотру ни коим образом не подлежит и ты обязан его покорно принять, понял, нет? Кстати, хочешь еще разок взять за щеку с, сообразно погонялу, проглотом?
dmitry35 20 декабря 2018 | 17:20
aladdinov: Похоже, вы отлично знакомы с различными техниками всасывания-отсасывания и, особенно, сглатывания или сплёвывания. Вам какая больше нравится?
aladdinov 20 декабря 2018 | 17:35
dmitry35:
Из инструкции для вонючей селихерской сволоты
"... Если в данной методичке вы не можете по своей тупости найти достойного ответа порядочному человеку, который опустил вас и размазал ниже плинтуса, словно соплю зеленую, отвечать следует по принципу "сам дурак!"..."
rampa 20 декабря 2018 | 17:09
да написать над входом "иностранный агент" и ничего переименовывать не надо ))))))
vitaly_af22 20 декабря 2018 | 17:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gvs 20 декабря 2018 | 17:12
Переименуют в кирилло-гундяевскую секту ))))
solonko 20 декабря 2018 | 17:15
Ребятки, придется пройти перерегистрацию и исполнить Закон, принятый парламентом.
Кстати, с каких это пор религиозная организация решает, что законно, а что нет?
y_y_y 20 декабря 2018 | 17:32
solonko:
//исполнить Закон, принятый парламентом//
А зачем? ИМХО, гораздо если преступный киевский режим начнет гонения на православную церковь, это только повысит уважение к ней среди простых людей.
ukrotomos 20 декабря 2018 | 17:17
Украину вон тоже в Укропию переименовали и что?
deviant44 20 декабря 2018 | 17:27
Логично, по закону и справедливости. Есть на России РПЦ московского патриархата ? Если есть, значит должны быть и в других городах патриархаты, например в областных центрах. Так что самопровозглашённой нелегитимной православной церкви МП в Украине, в Киеве срочно необходимо переименовать себя в РПЦ, иначе она вообще потеряет статус церкви и превратится в православное сборище или секту, что сегодня демонстративно своими действиями и подтверждает Гундяев и его агенты в Киеве.
perestarok 20 декабря 2018 | 17:29
"Верховная Рада Украины одобрила закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата сменить название"
Теперь эта церковь будет называться "Быстрый путь Украины к богу".
tvitov66 20 декабря 2018 | 17:35
perestarok: она будет называться иносраным ахентом и повторит счастливую судьбу Свидетелей Иеговы в России - или Свидетелей Иеговы у нас тут как-то не по Закону ликвидировали? Не сцы - все будет аналогично и симметрично
zhav 20 декабря 2018 | 17:30
Это срам !!! Уже попы боятся как проказы говорить слово -россия ,,,,,,,