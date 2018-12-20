Хакеры заявили о взломе сервера системы мониторинга соцсетей, которую использует ФСБ
Об этом представители хакерской группы сообщили в твиттере, а обзор представленных материалов опубликовала Русская служба BBC.
Группировка под названием Digital Revolution заявила о получении доступа к серверу и сайту попавшего под американские санкции НИИ «Квант». Хакеры опубликовали документацию используемой силовиками системы. Они выложили скриншоты с информацией о хранящихся папках и список администраторов. При заходе на сайт института появлялся символ «цифрового сопротивления», возникший после прошлогодних попыток блокировки Telegram. Самый большой из опубликованных документов представляет исследовательскую работу с описанием системы мониторинга общественного мнения с помощью так называемых «стоп-слов». Одним из них является фамилия оппозиционера Алексея Навального. Еще одним выявленным предназначением системы, как выяснилось, является некая «борьба с информационными вбросами». В этой борьбе сотрудникам НИИ «Квант» якобы удалось научить нейросеть реагировать на сетевые посты с такими фразами, как «беспредел» и различными лозунгами, например, «Хватит хуснуллить Москву». Из утечки выходит, что подобная система ранее разрабатывалась и для Казахстана.
В настоящее время официально российские госорганы для мониторинга соцсетей используют две системы: «Катюша» и «Медиалогия». Кроме того, ведется разработка системы с охватом в 600 миллионов аккаунтов. По данным РБК, она имеет название «Инцидент менеджмент».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 17:05
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
agamasat 20 декабря 2018 | 17:14
Хорошая новость. Надо бы стереть все к чертям собачьим! Еще не хватало, чтобы власть контролировала, что каждый из нас думает. Сволота поганая.
m_doc 20 декабря 2018 | 17:16
agamasat: А чё тебя с двумя мыслями контролировать?:))
pipka 20 декабря 2018 | 17:28
m_doc: именно. С этой свободой слова возятся, как с яйцом. Если вы выкладываете свои сокровенные мысли в интернете, то может не следует этого делать? навальнятам, конечно пофигу, что фсб реально борется с террористами, и вот эти самые хакеры, раскрывающие систему мониторинга, считай, союзники этих самых террористов, и отвечать должны соответствующими сроками
pipka 20 декабря 2018 | 17:16
Вот таких уже надо сажать надолго и далеко.