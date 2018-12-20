Хакеры заявили о взломе сервера системы мониторинга соцсетей, которую использует ФСБ

Об этом представители хакерской группы сообщили в твиттере, а обзор представленных материалов опубликовала Русская служба BBC.

Группировка под названием Digital Revolution заявила о получении доступа к серверу и сайту попавшего под американские санкции НИИ «Квант». Хакеры опубликовали документацию используемой силовиками системы. Они выложили скриншоты с информацией о хранящихся папках и список администраторов. При заходе на сайт института появлялся символ «цифрового сопротивления», возникший после прошлогодних попыток блокировки Telegram. Самый большой из опубликованных документов представляет исследовательскую работу с описанием системы мониторинга общественного мнения с помощью так называемых «стоп-слов». Одним из них является фамилия оппозиционера Алексея Навального. Еще одним выявленным предназначением системы, как выяснилось, является некая «борьба с информационными вбросами». В этой борьбе сотрудникам НИИ «Квант» якобы удалось научить нейросеть реагировать на сетевые посты с такими фразами, как «беспредел» и различными лозунгами, например, «Хватит хуснуллить Москву». Из утечки выходит, что подобная система ранее разрабатывалась и для Казахстана.

В настоящее время официально российские госорганы для мониторинга соцсетей используют две системы: «Катюша» и «Медиалогия». Кроме того, ведется разработка системы с охватом в 600 миллионов аккаунтов. По данным РБК, она имеет название «Инцидент менеджмент».