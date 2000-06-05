Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о росте реальных доходов россиян

По словам президента, после длительного перерыва зафиксирован незначительный, но положительный тренд, рост реальных доходов составил полпроцента. Как отмечает сайт Медуза, в действительности же в ноябре реальные доходы резко упали. О годовом росте можно говорить, только если не учитывать выплаты пенсионерам размером 5 тысяч рублей. Позднее, в ходе пресс-конференции Путин пояснил, что действительно доходы падают, если все же учесть выплаты. Чиновники, предоставляющие президенту цифры, в том числе, для пресс-конференций, ориентируются на текущий государственный тренд, — отметил в интервью «Эху Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Ежегодная пресс-конференция президента сегодня длилась почти 4 часа. Как сообщают РИА Новости, глава государства ответил на 66 вопросов.