Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о росте реальных доходов россиян
По словам президента, после длительного перерыва зафиксирован незначительный, но положительный тренд, рост реальных доходов составил полпроцента. Как отмечает сайт Медуза, в действительности же в ноябре реальные доходы резко упали. О годовом росте можно говорить, только если не учитывать выплаты пенсионерам размером 5 тысяч рублей. Позднее, в ходе пресс-конференции Путин пояснил, что действительно доходы падают, если все же учесть выплаты. Чиновники, предоставляющие президенту цифры, в том числе, для пресс-конференций, ориентируются на текущий государственный тренд, — отметил в интервью «Эху Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Ежегодная пресс-конференция президента сегодня длилась почти 4 часа. Как сообщают РИА Новости, глава государства ответил на 66 вопросов.
Комментарии29
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vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 17:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 20 декабря 2018 | 17:04
Сечин решил выдать себе премию и благодаря этому "средняя температура по палате" пошла вверх ?
laz89 20 декабря 2018 | 17:08
«А наш барин, как напьется, велит вынести на крыльцо кресло и ну общаться с крепостными.»
Н. В. Гоголь, «Мёртвые души».
tvitov66 20 декабря 2018 | 17:16
laz89: вы ничо не понимаете, для нашего дедушки россияне это только те, кого он лично знает - а у них рост реальных доходов зашкаливает
dorin1987 20 декабря 2018 | 17:25
tvitov66: А даже если и правда - полпроцента? Полпроцента - это показатель такой великой ымперии, вставшей с колен, которой мнит себя РФ?
tvitov66 20 декабря 2018 | 17:29
dorin1987: было бы больше, но теперь нашей мощной сверхдержаве приходится кормить не только Сенцова, но и 24-х украинских моряков, вот показатели доходов и снизились
danko1 20 декабря 2018 | 17:04
Наглая ложь, которой люди не поверят, испытывая на себе снижение уровня жизни.
Но Путин в своей наглой лжи даже лживый Росстат переплюнул, который вынужден был зафиксировать снижение, хотя и меньше реального.
evgolius7 20 декабря 2018 | 17:09
Перед Новым годом надо было...хотя....и пред новым скажет.
Забавный он у нас...его прёт от своего величия.
Если не он, то пиндосы еже в кремле бы сидели...
И только он спасает вместе с чубайсатами и димонами Россию.
laz89 20 декабря 2018 | 17:17
Ржу, журналист с Урала призвал выбрать патриотизм национальной идеей РФ и тут же спросил, можно ли повысить качество труб, по которым поставляют питьевую воду.
Русские, нафига вам питьевая вода - упивайтесь патриотизмом!
stanislav1975 20 декабря 2018 | 17:04
Да-да, мы знаем этих россиян.
ft18 20 декабря 2018 | 17:05
Лжец-66.
kryimzdick 20 декабря 2018 | 17:05
Как надоела эта херня. Бессовестный ублюдок, вцепился в трон и дурью мается
piterrr 20 декабря 2018 | 17:06
Как же складно звонит этот обворовывающий нищих российских старух и детей гопник из питерской подворотни!..Ради сохранения возможности жирно и безнаказанно набивать ворованным свои старческие гэбистские кишки этот лживый выродок продолжает не в первый раз пылить дешёвое!
rampa 20 декабря 2018 | 17:07
какие 5000 руб пенсионерам считают? Их же почти два года назад заплатили в январе 2017 г
popov_m 20 декабря 2018 | 17:08
ЧЕТЫРЕ часа лжи, очередной рекорд преспапье!
ansata 20 декабря 2018 | 17:09
Глумится? Иначе не назвать.
robert271 20 декабря 2018 | 17:09
Зарегистрируйся на сайте "безнадега тока ру" и получи прибавку к зарплате .
У нас все по честному.
kp6ic 20 декабря 2018 | 17:09
праздник лицемерия и холуйства
platonnekafrin 20 декабря 2018 | 17:10
Уж лучше бы Президента 66 раз спросили, когда он женится, а то какой-то Кашпировский и Мавроди получается.
nalimka 20 декабря 2018 | 17:11
Выросли в 0,8 раз)
oneoretwo 20 декабря 2018 | 17:11
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил...
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...да уж...назаявлял плешивый много...резюме: "хорошо жить без мозгов, куда бы ни шел - всегда вперед получается"....
snagging 20 декабря 2018 | 17:12
Если на лысине вырастет три волосинки, то причёску всё равно не сделаешь, так и полпроцента это не фиксация роста, а фикция.
askol2016 20 декабря 2018 | 17:16
Это была блевотина!..
sobol28 20 декабря 2018 | 17:20
"Россиян"? Почему я таких не знаю? У меня и моих знакомых доходы падают. Может он имел ввиду чекистов и членов кооператива "Озеро"? Ну да, они тоже россияне (хотя далеко не все).
kottigr1 20 декабря 2018 | 17:30
sobol28: В Самаре полный обвал, закрываются и рушатся остатки промышленности, начинают вставать целые отрасли.. И это в относительно благополучном городе-миллионнике.. Что же там творится на "перефирии" и в "российской глубинке" можно лишь предполагать..
evgeny_biolog 20 декабря 2018 | 17:21
"о росте реальных доходов россиян"
Да, лазить по помойкам стало больше людей ...
kuchumka 20 декабря 2018 | 17:25
Вову опять поймали на вранье?
sim202_ 20 декабря 2018 | 17:26
Доходы показали положительную динамику отрицательного роста.
Что тут непонятного?
sergey_volkov 20 декабря 2018 | 17:34
если у него зарплата лярд, то пол процента ощутимо.