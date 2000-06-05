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Эксклюзив Эха 17:00, 20 декабря 2018

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о росте реальных доходов россиян

По словам президента, после длительного перерыва зафиксирован незначительный, но положительный тренд, рост реальных доходов составил полпроцента. Как отмечает сайт Медуза, в действительности же в ноябре реальные доходы резко упали. О годовом росте можно говорить, только если не учитывать выплаты пенсионерам размером 5 тысяч рублей. Позднее, в ходе пресс-конференции Путин пояснил, что действительно доходы падают, если все же учесть выплаты. Чиновники, предоставляющие президенту цифры, в том числе, для пресс-конференций, ориентируются на текущий государственный тренд, — отметил в интервью «Эху Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Ежегодная пресс-конференция президента сегодня длилась почти 4 часа. Как сообщают РИА Новости, глава государства ответил на 66 вопросов.

Комментарии

29

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vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 17:04


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









kottigr1 20 декабря 2018 | 17:04

Сечин решил выдать себе премию и благодаря этому "средняя температура по палате" пошла вверх ?

laz89 20 декабря 2018 | 17:08

«А наш барин, как напьется, велит вынести на крыльцо кресло и ну общаться с крепостными.»

Н. В. Гоголь, «Мёртвые души».

tvitov66 20 декабря 2018 | 17:16

laz89: вы ничо не понимаете, для нашего дедушки россияне это только те, кого он лично знает - а у них рост реальных доходов зашкаливает

dorin1987 20 декабря 2018 | 17:25

tvitov66: А даже если и правда - полпроцента? Полпроцента - это показатель такой великой ымперии, вставшей с колен, которой мнит себя РФ?

tvitov66 20 декабря 2018 | 17:29

dorin1987: было бы больше, но теперь нашей мощной сверхдержаве приходится кормить не только Сенцова, но и 24-х украинских моряков, вот показатели доходов и снизились

danko1 20 декабря 2018 | 17:04

Наглая ложь, которой люди не поверят, испытывая на себе снижение уровня жизни.
Но Путин в своей наглой лжи даже лживый Росстат переплюнул, который вынужден был зафиксировать снижение, хотя и меньше реального.

evgolius7 20 декабря 2018 | 17:09

Перед Новым годом надо было...хотя....и пред новым скажет.
Забавный он у нас...его прёт от своего величия.
Если не он, то пиндосы еже в кремле бы сидели...
И только он спасает вместе с чубайсатами и димонами Россию.

laz89 20 декабря 2018 | 17:17

Ржу, журналист с Урала призвал выбрать патриотизм национальной идеей РФ и тут же спросил, можно ли повысить качество труб, по которым поставляют питьевую воду.

Русские, нафига вам питьевая вода - упивайтесь патриотизмом!

stanislav1975 20 декабря 2018 | 17:04

Да-да, мы знаем этих россиян.

ft18 20 декабря 2018 | 17:05

Лжец-66.

kryimzdick 20 декабря 2018 | 17:05

Как надоела эта херня. Бессовестный ублюдок, вцепился в трон и дурью мается

piterrr 20 декабря 2018 | 17:06

Как же складно звонит этот обворовывающий нищих российских старух и детей гопник из питерской подворотни!..Ради сохранения возможности жирно и безнаказанно набивать ворованным свои старческие гэбистские кишки этот лживый выродок продолжает не в первый раз пылить дешёвое!

rampa 20 декабря 2018 | 17:07

какие 5000 руб пенсионерам считают? Их же почти два года назад заплатили в январе 2017 г

popov_m 20 декабря 2018 | 17:08

ЧЕТЫРЕ часа лжи, очередной рекорд преспапье!

ansata 20 декабря 2018 | 17:09

Глумится? Иначе не назвать.

robert271 20 декабря 2018 | 17:09

Зарегистрируйся на сайте "безнадега тока ру" и получи прибавку к зарплате .
У нас все по честному.

kp6ic 20 декабря 2018 | 17:09

праздник лицемерия и холуйства

platonnekafrin 20 декабря 2018 | 17:10

Уж лучше бы Президента 66 раз спросили, когда он женится, а то какой-то Кашпировский и Мавроди получается.

nalimka 20 декабря 2018 | 17:11

Выросли в 0,8 раз)

oneoretwo 20 декабря 2018 | 17:11

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил...
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...да уж...назаявлял плешивый много...резюме: "хорошо жить без мозгов, куда бы ни шел - всегда вперед получается"....

snagging 20 декабря 2018 | 17:12

Если на лысине вырастет три волосинки, то причёску всё равно не сделаешь, так и полпроцента это не фиксация роста, а фикция.

askol2016 20 декабря 2018 | 17:16

Это была блевотина!..

sobol28 20 декабря 2018 | 17:20

"Россиян"? Почему я таких не знаю? У меня и моих знакомых доходы падают. Может он имел ввиду чекистов и членов кооператива "Озеро"? Ну да, они тоже россияне (хотя далеко не все).

kottigr1 20 декабря 2018 | 17:30

sobol28: В Самаре полный обвал, закрываются и рушатся остатки промышленности, начинают вставать целые отрасли.. И это в относительно благополучном городе-миллионнике.. Что же там творится на "перефирии" и в "российской глубинке" можно лишь предполагать..

evgeny_biolog 20 декабря 2018 | 17:21

"о росте реальных доходов россиян"

Да, лазить по помойкам стало больше людей ...

kuchumka 20 декабря 2018 | 17:25

Вову опять поймали на вранье?

sim202_ 20 декабря 2018 | 17:26

Доходы показали положительную динамику отрицательного роста.
Что тут непонятного?

(комментарий скрыт)

sergey_volkov 20 декабря 2018 | 17:34

если у него зарплата лярд, то пол процента ощутимо.

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