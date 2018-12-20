Мосгорсуд признал законным отказ отпустить Льва Пономарева на похороны Людмилы Алексеевой
Об этом сообщает сайт МБХ медиа. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев в начале декабря был помещен под стражу из-за обвинений в призывах к несогласованной акции. Спустя несколько дней он попросил отпустить его на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Суд отказал, сославшись на то, что Пономарев не приходится ей близким родственником.
Комментарии9
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abuvggrobu 20 декабря 2018 | 16:38
Всё правильно. Напаскудивший должен за свое паскудство отбывать срок, а не разгуливать там, где ему захотелось.. А то он, может, завтра "попросит отпустить его" на встречу св американское посольство, где так любит бывать..
vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 16:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alo0000 20 декабря 2018 | 16:43
abuvggrobu: Правильно! Нечего ходить в американское посольство, пока их президент (даже такой клоун), не примет нашего лидера.
fig_vvam_1 20 декабря 2018 | 17:02
abuvggrobu: А ничего другого от этих чиновников в мантиях не ожидалось.
Эти твари подтвердили, что они четко выполняют команды, вот и все.
Ну а ты просто распинаешщься, чтобы тебя нечаянно за человека не приняли.
Мерзавцам у вас надбавка идет, да?*
oneoretwo 20 декабря 2018 | 16:40
...бабушка игорова, вам "кровавые мальчики" исчо не снятся ?...
natogrek 20 декабря 2018 | 16:48
госсуд или госдура? Кто матушке- истории более ценен?
kup1964 20 декабря 2018 | 16:49
Самое паршивое, что людоедство и подлость всегда по закону!
mikr 20 декабря 2018 | 16:55
Пономарев нарушил закон и должен понести соответствующее наказание. Оно не выглядит слишком жестоким даже с учетом возраста нарушителя, поэтому все стенания либеральной тусовки на этот счет безосновательны. Скоро срок ареста закончится, и Пономарев выйдет на свободу с чистой совестью. И тогда он сможет посетить могилу Алексеевой и без проблем с ней попрощаться.
ocvertheopreg1988 20 декабря 2018 | 17:27
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