Мосгорсуд признал законным отказ отпустить Льва Пономарева на похороны Людмилы Алексеевой

Об этом сообщает сайт МБХ медиа. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев в начале декабря был помещен под стражу из-за обвинений в призывах к несогласованной акции. Спустя несколько дней он попросил отпустить его на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Суд отказал, сославшись на то, что Пономарев не приходится ей близким родственником.