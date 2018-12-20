Британский медиарегулятор Ofcom обвинил российский телеканал RT в нарушениях правил вещания
По его данным, канал, в частности, нарушил принцип беспристрастности при освещении событий на Украине и в Сирии, а также в материалах о расследовании отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Нарушения были найдены в семи программах. Об этом медиарегулятор сообщил в отчете по итогам проверки. В RT заявили, что крайне разочарованы выводами Ofcom, которые не учел аргументы канала и не уделил должного внимания правам его зрителей, — сообщают РИА Новости.
Комментарии8
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m_doc 20 декабря 2018 | 16:34
Пчёлы против мёда? Да поняли мы всё, поняли.... что демократия - это власть демократов.
opiatnovyi63 20 декабря 2018 | 16:53
m_doc: телеканал RT содержится на деньги ,выделяемых воровской властью РФ! Естественно, что канал поддерживает все ее преступные деяния!
m_doc 20 декабря 2018 | 16:58
opiatnovyi63: Тебе в подпольный марксистский кружок санитаров пригласить? Кабы не покусало кого...:))
aladdinov 20 декабря 2018 | 17:04
m_doc:
Слышь, М*дачка, ты когда начнешь подмываться и прекратишь столь мерзко и гнусно вонять?
m_doc 20 декабря 2018 | 17:10
aladdinov: какашкин, пшёл в унитаз!
vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 16:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
oneoretwo 20 декабря 2018 | 16:48
...с плешивой плесенью надо бороться их же методами: вколотите им для начала штрафик в 100 лямов аглицких футнов, пусть чешутся...
samkos 20 декабря 2018 | 16:55
Толерантным европейцам: закройте поскорее этот рупор зла, и может быть, вам повезёт остаться в живых в будущей войне.