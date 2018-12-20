Британский медиарегулятор Ofcom обвинил российский телеканал RT в нарушениях правил вещания

По его данным, канал, в частности, нарушил принцип беспристрастности при освещении событий на Украине и в Сирии, а также в материалах о расследовании отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Нарушения были найдены в семи программах. Об этом медиарегулятор сообщил в отчете по итогам проверки. В RT заявили, что крайне разочарованы выводами Ofcom, которые не учел аргументы канала и не уделил должного внимания правам его зрителей, — сообщают РИА Новости.