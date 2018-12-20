В аэропортах Москвы из-за снегопада задержано три десятка рейсов
Об этом со ссылкой на авиадиспетчерские службы сообщает агентство Интерфакс. Пока ни один самолет не пришлось отправлять на запасной аэродром. Большая часть задержек – до получаса.
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Об этом со ссылкой на авиадиспетчерские службы сообщает агентство Интерфакс. Пока ни один самолет не пришлось отправлять на запасной аэродром. Большая часть задержек – до получаса.
Комментарии1
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vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 16:34
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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