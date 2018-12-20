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16:31, 20 декабря 2018

Верховная Рада одобрила закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата

Документ обязывает указывать в названии принадлежность к Русской православной церкви. Закон будет распространяться и на другие религиозные организации, которые курируются из Москвы, — сообщает телеканал 112 Украина.

Комментарии

25

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vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 16:34


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serg_anat 20 декабря 2018 | 16:35

Ну тогда будет логичным отомасеных "афтокефальных" раскольников называть турецкой церковью....

evgolius7 20 декабря 2018 | 16:43

serg_anat:
РПЦ имеет 36 000 приходов.
Из них 12 000 в Украине. Это не только деньги, это политический вес.
Это обоснование истории РФ.
Это власть над душами верующих.
А в условиях войны это осведомители.
Это агитаторы.

marika919 20 декабря 2018 | 17:07

evgolius7: это иностранные агенты. Агенты кремля

glotov 20 декабря 2018 | 16:38

С какого бодуна рада занялась переименованием церквей?

(комментарий скрыт)

glotov 20 декабря 2018 | 16:40

Тогда надо, чтоб униаты назывались итальянскими, баптисты - английскими, мормоны, квакеры и всякие свидетели иеговы - американскими. А сама новообразованная раскольничья церковь - стамбульская.

kryimzdick 20 декабря 2018 | 16:55

glotov: Что плохого в слове "русская"? При том, что любая христианская церковь на самом деле еврейская?

glotov 20 декабря 2018 | 16:59

kryimzdick: А что плохого в слове "итальянская"? Почему УКГЦ так не называют?

kryimzdick 20 декабря 2018 | 17:02

glotov: так греческая называют же, ниче, не стыдно. А русская - стыдно. В украинском языке кстати нет слова русский, есть росийский.

kryimzdick 20 декабря 2018 | 17:03

kryimzdick: росicька

sasha2011 20 декабря 2018 | 17:03

glotov:
... и поскольку Иисус проповедовал, в основном, в Иерусалиме и для иудеев, то ВСЕ христианские церкви надо называть ИЕРУСАЛИМСКИМИ ?

Это если следовать вашей железной логике, т.е. дебильной... хотя и формальной.

Читайте апории Зенона.

glotov 20 декабря 2018 | 17:05

sasha2011: Это не моя логика, а логика депутатов Рады.

ft18 20 декабря 2018 | 16:40

Да пусть хоть горшком...

m_doc 20 декабря 2018 | 16:55

ft18: Дык она и не безымянная. Бандерня из ВР не знает, где находится Москва?

ymnik29 20 декабря 2018 | 17:13

m_doc: \\...Бандерня из ВР не знает, где находится Москва? \\

Почему не знают ? Знают - в мордоре !

arc1000i 20 декабря 2018 | 17:23

ymnik29:
Помнишь, брат, как давили эльфийскую мразь,
Как бежали на запад их злобные орды.
Мы полками месили гондорскую грязь.
Чтобы ярче сиял белокаменный Мордор.
И бесстрашия всем подавая пример,
Под суровый хорал реактивного гула
На закорках своих быстрокрылых химер
Краснозвездные наши летели назгулы.
Гендальф-югенд не спасся от оркских мечей.
Хоть просили пощады враги, подыхая.
Не считая потерь, не смыкая очей,
Шли стальные когорты бойцов Урук-хая
По равнинам Рохана, сквозь Мории ад.
Был последний эльфиский эсминец потоплен
На реке Андуин. Мрачный Осгилиат
Занимали морпехи дивизии "Гоблин".
Разве можно подобное взять и забыть?
Олефанта сраженного трубчатый хобот,
Или то, как на площади Минас Тирит
Нам плясал под гармошку обоссанный хоббит?
Из порубленных энтов сложили костер,
Были двери и окна распахнуты настежь,
И молился и каялся гном-мародер,
А эльфийки стонали: - О, дас ист фантастишь!
Так войны был закончен кровавый этап.
Победили и дело осталось за малым:
Колдунов и преступный эльфийский генштаб
Беспристрастным мордорским судить трибуналом.
И довольно гуманный наш был приговор:
В Колыму. Только Гендальфа и Арагорна
Осудил на вышак справедливый Мордор
В основном за участие в пидорском порно.

m_doc 20 декабря 2018 | 17:26

ymnik29: Мордор - это тот, что на несколько этажей выше Бандерштадта? Есть такое дело:)

alex110 20 декабря 2018 | 16:40

Уж так уж,не лезут в дела церкви...что только "Мировое сообщество",ничего не видит)))

dsa_dsf 20 декабря 2018 | 17:00

alex110: ну пыня вон иеговистов запретил и ниче

sasha2011 20 декабря 2018 | 17:11

alex110:
Это УКРАИНСКАЯ Рада решает вопросы УКРАИНЦЕВ в УКРАИНЕ.
Вам то какое дело?
Они же не продвигают УКРАИНСКИЙ МИР в россии и не требуют особого статуса УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ в россии.

Так что, спите спокойно...

ai65_qi60 20 декабря 2018 | 17:00

Логично. Прихожане должны знать кому подчиняется их церковь.

serg_anat 20 декабря 2018 | 17:25

ai65_qi60: прихожане УПЦ знают куда ходят. А вот прихожанам раскольничьих церквей надо указать, что теперь их церковь турецкая...

patlik 20 декабря 2018 | 17:00

Ну да, сейчас церковь отомстит. Всех депутатов Верховной рады предадут анафеме и при попытке этих граждан войти в храм будут бить кадилом в лоб. 8)))) А если серьезно, то все равно какое название-- суть от этого не меняется.

dmitry35 20 декабря 2018 | 17:05

Похоже, следующим шагом будет обязанность наносить на одежды служителям этой церкви знак в виде треугольника красного цвета с надписью внутри "РПЦ".

(комментарий скрыт)

alex362 20 декабря 2018 | 17:14

Судя по вою пригожинских - решение верное. Содрать с волков овечьи шкуры, хватит московской церкви косить под украинскую. Вы ж тут гордиться пытаетесь своим русским миром - вот и гордитесь этим вслух.
Но вы пытаетесь делать вид, что не имеете к России никакого отношения - значит, вы часть той самой гибридной войны, которой ваш мудрый кормчий ведёт вас к скорой погибели.

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