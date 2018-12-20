Digital Revolution: ФСБ разрабатывает систему мониторинга протестных настроений в соцсетях
ФСБ разрабатывает систему мониторинга протестных настроений в соцсетях, — утверждают хакеры из группы Digital Revolution. Они говорят, что взломали сервер НИИ «Квант», принадлежащего спецслужбам, и получили доступ к соответствующим документам. Чтобы подтвердить факт взлома, хакеры опубликовали несколько документов, описывающих систему мониторинга, — сообщает ВВС. В качестве примера так называемого стоп-слова при тестировании системы приводится фамилия оппозиционера Алексея Навального.
Комментарии7
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vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 16:35
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
putin_itogy 20 декабря 2018 | 16:37
Читай, гебнюк:
"Ваша заливная рыба за 19 лет, такая ГАДОСТЬ"..
oneoretwo 20 декабря 2018 | 16:44
Digital Revolution: ФСБ разрабатывает систему мониторинга....
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...а под какую платформу, чебурашка-1 или мордохряк-4 ?....
kuchumka 20 декабря 2018 | 17:00
Мониторь не мониторь конец один будет.
askol2016 20 декабря 2018 | 17:13
Навальный, Навальный, Навальный, Навальный, Навальный, Навальный... Навальный наш герой и будущий президент!
rampa 20 декабря 2018 | 17:19
теперь понятно, почему Путин никогда не произносит фамилию Навального, он ФСБ боится. ))))))))))))
sergoder172 20 декабря 2018 | 17:27
Ну, нет. Алексей Навальный становится главной движущей силой ФСБ. Вот почему его так усиленно охраняют. За стоп-слово "Алексей Навальный" он должен требовать свои законные 10% В самом деле, чекисты сейчас начнут отрывать и пилить свои 20 ярдов за проект, который может сделать студент 3 курса любого института. Ну, почему же не поделиться с главным инициатором этих действий? Ребята, не жадничайте. Дороже потом обойдется...