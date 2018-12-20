Digital Revolution: ФСБ разрабатывает систему мониторинга протестных настроений в соцсетях

ФСБ разрабатывает систему мониторинга протестных настроений в соцсетях, — утверждают хакеры из группы Digital Revolution. Они говорят, что взломали сервер НИИ «Квант», принадлежащего спецслужбам, и получили доступ к соответствующим документам. Чтобы подтвердить факт взлома, хакеры опубликовали несколько документов, описывающих систему мониторинга, — сообщает ВВС. В качестве примера так называемого стоп-слова при тестировании системы приводится фамилия оппозиционера Алексея Навального.