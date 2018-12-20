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16:30, 20 декабря 2018

Путин заявил, что ЧВК Вагнер может работать в любых странах, если наемники не нарушают российских законов

Президент Владимир Путин заявил, что частная военная компания Вагнер может работать в любых странах, если наемники не нарушают российских законов. Если же нарушение есть, то Генпрокуратура должна дать правовую оценку, — сказал глава государства, выступая на пресс-конференции. Вскоре после этого в Генпрокуратуре заявили, что им неизвестно о каких-либо противоправных действиях ЧВК «Вагнер».

Комментарии

46

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cromwel 20 декабря 2018 | 16:32

Пусть тогда их в Америку пошлёт. Их ему почастям вернут

pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 16:34

cromwel:
путин сказал, что осталось чуть-чуть коммунизм в России достроить. А не верить ЕМУ россияне не способны. Такшта, ещё чуток и мы в коммунизме.
Вот сижу и тихо радуюсь.

laz89 20 декабря 2018 | 16:50

Русские, вас кинули! Под видом президента РФ пресс-конференцию проводил какой-то блатной потертый мужичонка с замашками тюремного пахана...

mihan 20 декабря 2018 | 17:02

laz89: И при этом косил под дурака....

vedma2017 20 декабря 2018 | 17:24

mihan:
Да ему и косить не надо.

vlabumur 20 декабря 2018 | 17:06

pyco__mypucmo: ещё чуток и мы в коммунизме.
+++++++++++++++++++++++
В раю .

vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 16:35


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.







pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 16:39

vitaly_ml22: от Вагнера Лёха ещё больше вывел бы, нахрен ему твой сраный сайт.

evgolius7 20 декабря 2018 | 16:48

89% россиян верят, что США хотят вторгнуться в Россию.
Чтобы захватить их бараки, ковры со стен, туалеты на улице.
И отнять водку!

danko1 20 декабря 2018 | 16:51

evgolius7: Путин не знает, что наемничество запрещено законом и наемникам по УК уголовный срок положен?
А этот лживый тупица их к охранным фирмам приравнял.

kb2 20 декабря 2018 | 16:57

evgolius7: А огомосятить? Каждый настоящий русский патриот прекрасно знает главную цель НАТОвской военщины

tanber 20 декабря 2018 | 17:06

evgolius7: +10000000!

alger 20 декабря 2018 | 17:20

evgolius7: научитесь хопоший виски делать, тогда и захватим, а так, ну извините

vld33 20 декабря 2018 | 16:35

cromwel: Охренеть, при этом нарушать законы других стран. Чекист совсем больной на голову...

lenin3 20 декабря 2018 | 16:38

vld33: не,ну а что,вон Зубкова ж по каким-то своим,российским,законам признали олимпийским чемпионом,хотя весь мир считает по-другому.Так и с ЧВК,в России же свои законы...

forward 20 декабря 2018 | 16:33

За наемничество у нас вроде статья уголовного кодекса.

danko1 20 декабря 2018 | 16:37

forward: А Путин этих наемников орденами награждает и фотографируется с ними.
Да и подготовка этих бандитов за счет бюджета идет. Возможно, что и всё финансирование их преступной деятельности.

evgolius7 20 декабря 2018 | 16:40

danko1:
Когда маразматический бред про оружие несет Жириновский - все смеются.
Когда ровно тот же маразматический бред про оружие несет Путин - все верят и гордятся.

laz89 20 декабря 2018 | 16:52

Путин: "реальные доходы населения по итогам года могут вырасти..."

а могут и НЕ вырасти...

П - популизм.

nikolashin2017 20 декабря 2018 | 16:47

forward: закона о частных военных компаниях в рф нет,значит они вне закона.
более того в ук есть статья о наемничестве,есть срок по этой статье.
он превращает все в гибрид
вранья,насилия и обид...

ft18 20 декабря 2018 | 16:34

<=частная военная компания Вагнер может работать в любых странах, если наемники не нарушают российских законов=>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

То есть, в том числе и в РФ можно работать наемниками?

imellendorf 20 декабря 2018 | 16:35

Хех. Дело Боба Денара живет и побеждает )

sapiens17 20 декабря 2018 | 16:35

А иностранные ЧВК зеркально у нас могут работать?

oneoretwo 20 декабря 2018 | 16:37

...одна лапша в расчете на быдло и слопатыедов...
(скажите там плешивому, что наемничество запрещено законом)

ruzke_reptiloid 20 декабря 2018 | 16:38

ахахахахахахахаха я ору просто в голосину
Расияне, ваш презик просто идиот 80 левла)))))

sparky 20 декабря 2018 | 16:40

то Генпрокуратура должна ...
===================================
И это даже не саркастично, хотя кто знает, сотрудников КГБ учили "держать лицо", про себя Путин возможно издевательски хохочет.

sergey1971 20 декабря 2018 | 16:41

Вообще-то закона о ЧВК в России нет, а ст.322 УК РФ за наемничество есть.

sergey1971 20 декабря 2018 | 16:45

sergey1971: ошибка, конечно ст. 359 наемничество.

maximv 20 декабря 2018 | 16:42

УК РФ Статья 359. Наемничество
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

elenaj1959 20 декабря 2018 | 17:27

maximv: Уголовная ответственность за наемничество есть, но им ведь _ _ _ в глаза - божья роса.

foma55 20 декабря 2018 | 16:43

Ясный пень,если эти наёмники грабят и убивают в других странах ,то они не нарушают законов России! Так ведь в России наёмничество запрещено или всё же тайно разрешили?

gomorra 20 декабря 2018 | 16:44

А ничего,что само наличие наемников - это уже НАРУШЕНИЕ закона???

graeshoppe 20 декабря 2018 | 16:44

Преступник просто плюёт в лица людей, заливаясь при этом дурацким смехом.

mico_emillya9090 20 декабря 2018 | 16:52

А американская "блакуотер" и иже с ними? Им тоже можно?

dr_nemos 20 декабря 2018 | 16:53

насчет 359 ст ук рф он не в курсе...юрист и гарант....позорище россии, а не президент.

fikus74 20 декабря 2018 | 16:54

путин совсем дебил? наемничество в раше это уголовное преступление

ft18 20 декабря 2018 | 17:08

fikus74: Зато наемничество "за Рашей" это доблесть, видимо.

vedma2017 20 декабря 2018 | 17:28

fikus74:
У вас вопросительный знак - лишний.

amgproject 20 декабря 2018 | 17:00

" Если же нарушение есть..." Я так понимаю нарушений нет , все законно раз ТАК поставлен вопрос...

zloy_sok 20 декабря 2018 | 17:02

То есть убивать за деньги - это не нарушение закона? Ну да...Дядя похоже не в себе..

peresvet73 20 декабря 2018 | 17:11

Сам факт наёмничества и вербовки в наёмники граждан России - уголовное преступление. Что это с юристом Путиным?!

sim202_ 20 декабря 2018 | 17:16

Наёмничество - статья 359 Уголовного Кодекса РФ.
А что, Главный Юрист и тов.Чайка такую книжку и в глаза не видели?

Статья 359 УК РФ.
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового. 3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
Примечание.
Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Источник: http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-12/gl-34/st-359-uk-rf

sim202_ 20 декабря 2018 | 17:24

Даже комментировать нечего.
Всё прокомментировано в ст.359 УК РФ.

alex362 20 декабря 2018 | 17:24

А отравление поллонием и новичком на территории других государств нарушает законы России? Вроде как нет - в УК нет специальной статьи ни про
поллоний, ни про новичок. А там, глядишь ещё чего придумаем

zhrv 20 декабря 2018 | 17:32

Ездить по миру и убивать людей - это в рамках закона?
Тогда, скажем, стражи порядка имеют право вывезти кого-нибудь в нейтральные воды и утопить?

filosof64 20 декабря 2018 | 17:34

карточный шуллер за столом: я не виноват, что в колоде 10 тузов-колода такая. а я при чем? скажи генпрокурор! ржака почти, но очень грустно.....

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