Путин заявил, что ЧВК Вагнер может работать в любых странах, если наемники не нарушают российских законов

Президент Владимир Путин заявил, что частная военная компания Вагнер может работать в любых странах, если наемники не нарушают российских законов. Если же нарушение есть, то Генпрокуратура должна дать правовую оценку, — сказал глава государства, выступая на пресс-конференции. Вскоре после этого в Генпрокуратуре заявили, что им неизвестно о каких-либо противоправных действиях ЧВК «Вагнер».