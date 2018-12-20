Из-за непрекращающегося снегопада в московских аэропортах начались задержки рейсов
Наземные службы работают в усиленном режиме. Задержки могут составить до получаса, — говорят в авиадиспетчерских службах авиаузла.
Ранее сообщалось, что в аэропортах столицы уже задержаны 28 рейсов, а 11 отменены
Комментарии2
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