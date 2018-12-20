В Латвии сегодня опубликуют архивы КГБ. В документах содержится информация о личностях агентов советских спецслужб

Картотека агентов КГБ содержит имена активных и исключенных сотрудников, раскрывает имена потенциальных кандидатов для вербовки, а также данные о лицах, которые планировали выехать из СССР. Основная часть материалов написана на русском языке и от руки. Документы вскоре появятся на сайте Латвийского национального архива. Всего там разместят более 1 миллиона листов. Получить доступ к архивам КГБ может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться, указать свои личные данные и обозначить цель использования документов. Вопрос об их публикации вызвал ряд споров. Так, категорически против рассекречивания выступали спецслужбы Латвии, полагая, что в дальнейшем с ними не будут сотрудничать из-за боязни огласки своей деятельности. Однако парламент Латвии смог принять необходимый для публикации закон, который подписал президент страны.

В мае в Латвии планируют опубликовать еще один блок документов КГБ.