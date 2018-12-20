Верховная Рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название
В нем должна быть указана принадлежность к Русской православной церкви.
«Церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии», заявил перед голосованием автор инициативы Спикер парламента Андрей Парубий. По его словам, «этот документ определяет, что на Украине есть одна Украинская православная церковь».
Законопроект, который вносит изменения в действующий закон «О свободе совести и религиозных организациях», поддержали 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.
В то же время лидер фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский призывал не поддерживать документ, который, по его словам, приведет к разжиганию межконфессиальной розни. Отказаться от принятия закона требовали и православные верующие, который собрались на молебен у стен Рады.
Президент России Владимир Путин, в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что считает деньги и подсказку США главными побудительными мотивами патриарха Константинопольского Варфоломея по автокефалии на Украине. Он также выразил обеспокоенность тем, что передел церковной собственности может приобрести «кровавый характер».
В свою очередь, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине.
Комментарии32
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vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 16:05
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danko1 20 декабря 2018 | 16:10
Гундяев, проваливший задание Кремля и ФСБ, теперь желает религиозную войну с помощью провокаторов разжечь?
Реально верующим безразлично кому храм принадлежит.
Но то, что РПЦ страны агрессора находится в Украине, это абсурд.
Даже Гитлер до такого не додумался.
pattrick1 20 декабря 2018 | 16:18
«Церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии», заявил перед голосованием автор инициативы Спикер парламента Андрей Парубий...
Современное оружие, включая ПЗРК, обмундирование, деньги, средства связи.
kryimzdick 20 декабря 2018 | 16:56
pattrick1: Что плохого в слове "русская" или "российская"?
alexword 20 декабря 2018 | 16:12
vitaly_ml22: Витявова, остов становой жилы России- нефть марки Urals стоит 47$ за баррель
e_mae 20 декабря 2018 | 16:06
Московский Сатанат им. Сталина.
edyunia 20 декабря 2018 | 16:08
Даже московитские попы не хотят называться "Русскими".
dr_nemos 20 декабря 2018 | 16:08
и будет она называться путинская церковь в Украине.
bandera 20 декабря 2018 | 16:12
Переиминовать в Путинскую секту?
captainobvious 20 декабря 2018 | 16:16
ну не дебилы ли?
edyunia 20 декабря 2018 | 16:21
captainobvious: \\ну не дебилы ли?\\
Действительно, чё им сложно русскими назваться?
m_doc 20 декабря 2018 | 16:31
edyunia: А мне нравится ПЦУ.... так романтично.... птичку напоминает.... то ли дятла, то ли Петю-петушка - шоколадного гребешка. Типа цып-цып-цып... пцу- пцу-пцу-пцу-пцууууу... ком ту мир... шнеллер, шнеллер!
edyunia 20 декабря 2018 | 16:38
m_doc: \\А мне нравится ПЦУ\\
И это всё что ты можешь сказать о своих предпочтениях?
m_doc 20 декабря 2018 | 16:52
edyunia: Я неверующая. А птичек люблю:)
edyunia 20 декабря 2018 | 16:57
m_doc: \\А птичек люблю:)\\
Я так понял петухов особенно, хорошо хоть шоколадных, а не из навоза.
m_doc 20 декабря 2018 | 17:05
edyunia: Нет, мне нравится "Алёнка". А недавно появился её заграничный вариант http://сельскаямагия.рф/proekt/selakaia_magya/images/898-Palenka.jpg
Как щитаешь, съедобно?
edyunia 20 декабря 2018 | 17:19
m_doc: \\Как щитаешь, съедобно?\\
:(, скучно, никакого креатива. Ты так своих 11.80₽ отрабатываешь? Халатно относишься к работе, так сказать спустя рукава.
m_doc 20 декабря 2018 | 17:22
edyunia: Ты сегодня в роли идиота? Неплохо, неплохо... Смотри, так вживешься в образ, что потом не выживешься:)
edyunia 20 декабря 2018 | 17:25
m_doc: \\Ты сегодня в роли идиота?\\
А ты злая сегодня, - без знака вопроса.
m_doc 20 декабря 2018 | 17:30
edyunia: Я не мать Тереза, юродивыми не умиляюсь.
sasha2011 20 декабря 2018 | 17:27
captainobvious:
/* ну не дебилы ли? */
Конечно, дебилы!!!
Во главе с кирюхой и с вованом, и с серёгой и его подругой муркой.
pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 16:22
Осталось с месяц и хохлосраине придёт 3,14Zдец - газовый краник будет перекрыт, да и керченский пролив будет перекрыт для хохлосраинских судёнышек. Хохлосранцы с большим к вам приветом россиянин)))) Хохлосранцы жрите своё говно и сосите друг у дружки письки!
kryimzdick 20 декабря 2018 | 16:57
pedya_porosenok: агрессивные дебылы со своим газовым краником как с писаной торбою носятся уже лет 15, а всем плевать на тот краник
arc1000i 20 декабря 2018 | 16:23
Церковь на Украине не отделена от государства? Чего вдруг государство предписывает церкви, как ей называться?
solonko 20 декабря 2018 | 16:29
arc1000i: Государство регулирует своими законами деятельность общественных и религиозных организаций. Так во всём мире.
bandera 20 декабря 2018 | 16:29
arc1000i: Хоть один левославный в РФ праздновал 19?
solonko 20 декабря 2018 | 16:27
УПЦ (МП) - лжива, начиная со своего названия. Это факт, что УПЦ (МП) - просто часть РПЦ в соответствующем подчинение Московскому Патриархату. С этим, собственно, никто не спорит, ни в православном мире, ни в светском.
Понятно, что УПЦ (МП) путем своего лживого названия шифруется в Украине, чтобы не раздражать украинский народ, но правда - важнее, поэтому УПЦ (МП) отныне придется называться так, чтобы в её названии фигурировали слова "Русская Православная Церковь". Понимаю, это стыдно, это позорно, но придется.
svoi216 20 декабря 2018 | 16:27
Так вроде есть уже название у таких церквей - Русская церковь за рубежом. Чем эта кликуха не нравится московским попам? Не плохо бы и униформу придумать
abuvggrobu 20 декабря 2018 | 16:30
Полностью деградировавшая страна.
vadimp 20 декабря 2018 | 16:34
"Президент России Владимир Путин, в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что считает деньги и подсказку США главными побудительными мотивами ...
А чего еще ждать от КГБшника кроме как параноии? :)
В самом то деле не считать же попудительным мотивом устроенную им на Украине войну!?
ramses333 20 декабря 2018 | 16:36
Ничего удивительного. Как аукнется, так и откликнется.
bel_medved 20 декабря 2018 | 17:08
Беззаконие. Эта церковь была там до появления этого государства с евонной радой. УПЦ пошлет раду нахер и правильно сделает.
Вспомнилась аналогичная история с Университетом Пенсильвании. Существовал он до возникновения Соединенных Штатов с штатом Пенсильвания в их составе. И когда штат Пенсильвания вздумал создать свой университет – как и прочие штаты – и потребовал от Университета Пенсильвании изменить имя, последний сказал: идите нахер, вас тут не было, когда мы создавались, это вы меняйте свое имя. Штат, обиженно скуля, отполз в сторону и основал Pennsylvania State University. A University of Pennsylvania как был, так и остался частным, в отличие от всех остальных государственных университетов штатов, каждый из которых называется University of .