Верховная Рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название

В нем должна быть указана принадлежность к Русской православной церкви.

«Церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии», заявил перед голосованием автор инициативы Спикер парламента Андрей Парубий. По его словам, «этот документ определяет, что на Украине есть одна Украинская православная церковь».

Законопроект, который вносит изменения в действующий закон «О свободе совести и религиозных организациях», поддержали 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.

В то же время лидер фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский призывал не поддерживать документ, который, по его словам, приведет к разжиганию межконфессиальной розни. Отказаться от принятия закона требовали и православные верующие, который собрались на молебен у стен Рады.

Президент России Владимир Путин, в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил, что считает деньги и подсказку США главными побудительными мотивами патриарха Константинопольского Варфоломея по автокефалии на Украине. Он также выразил обеспокоенность тем, что передел церковной собственности может приобрести «кровавый характер».

В свою очередь, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине.