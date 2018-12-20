Британский регулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности. Речь идет о семи новостных и информационных программах, которые были показаны за последние недели.

Дальнейшие действия, — как пишет агентство Bloomberg, — могут включать в себя санкции в отношении телеканала, в том числе, штраф или отзыв лицензии на вещание.