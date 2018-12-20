Британский регулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания
Британский регулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания из-за несоблюдения принципа беспристрастности. Речь идет о семи новостных и информационных программах, которые были показаны за последние недели.
Дальнейшие действия, — как пишет агентство Bloomberg, — могут включать в себя санкции в отношении телеканала, в том числе, штраф или отзыв лицензии на вещание.
Комментарии7
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aladdinov 20 декабря 2018 | 16:04
«Британский регулятор признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания»
А вот в Америке негров линчуют, а жидомелкобритосов это не беспокоит почему-то. Доколе! Роисся, вперде!
vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 16:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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pedya_porosenok 20 декабря 2018 | 16:15
...британский регулятор гыыыы признал, осталось нашему регулятору признать и женьку альбац пинками вышвырнут из России, что желательно, а новогазетёнке с грязной лужей определят рабочие места в общественных сортирах нюхать говно. Ну а эхо мудаков вздёрнут на первом фанерном столбе! Интересно выдержит ли столб толстопуза димана быкова?
curiosityandjustice 20 декабря 2018 | 16:42
pedya_porosenok: Теперь всем понятно, что вы работаете говномётом, раз обзываете Эхо Мудаками, но все равно здесь торчите. Нормальные люди не читают и не смотрят то , что не нравиться или не согласны с идеями. Вот я бы не смотрела RT или Солово -Киселёва даже за деньги.
nina51 20 декабря 2018 | 16:16
А вот Эхо такое беспристрастное )))
glebbalbesov 20 декабря 2018 | 16:16
Ого...а кто решает "беспристрастно" или нет???? Свобода слова она только для своих....Оруэлл все таки гений.
smormamorab1972 20 декабря 2018 | 17:34
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