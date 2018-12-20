Генпрокуратура готова проверить деятельность частных военных компаний в случае поступления официальных запросов
Пока таких обращений в надзорное ведомство не поступало, — сказал Интерфаксу официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной
Ранее Владимир Путин заявил, что если в работе ЧВК «Вагнер» есть нарушения, то надзорное ведомство должно дать им правовую оценку.
Сегодня на пресс-конференции журналист Илья Азар спросил президента, как он относится к тому, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого часто называют «кремлевским поваром», руководит ЧВК Вагнер. Владимир Путин сказал, что среди его поваров гражданских людей нет.
В российском законодательстве нет понятия частных военных компаний.
Комментарии3
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vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 16:06
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danko1 20 декабря 2018 | 16:15
О том, что частные военные компании запрещены законом, Генпрокураткра, как и Путин, награждающий этих наемников орденами и фотографирующийся с ними, не знают.
Путин вообще их сегодня нагло уравнял с ЧОПами, переведя разговор на охранные ведомства.
Понятно, что это беззаконие в Кремле крышуют.
discponcunsbarb1972 20 декабря 2018 | 17:29
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