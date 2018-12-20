Генпрокуратура готова проверить деятельность частных военных компаний в случае поступления официальных запросов

Пока таких обращений в надзорное ведомство не поступало, — сказал Интерфаксу официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной

Ранее Владимир Путин заявил, что если в работе ЧВК «Вагнер» есть нарушения, то надзорное ведомство должно дать им правовую оценку.

Сегодня на пресс-конференции журналист Илья Азар спросил президента, как он относится к тому, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого часто называют «кремлевским поваром», руководит ЧВК Вагнер. Владимир Путин сказал, что среди его поваров гражданских людей нет.

В российском законодательстве нет понятия частных военных компаний.