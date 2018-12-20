Полиция: Инцидент с запуском двух беспилотников вблизи лондонского аэропорта «Гэтвик» был умышленным
Инцидент с запуском двух беспилотников вблизи лондонского аэропорта «Гэтвик» был умышленным, он был направлен на создание помех в работе воздушной гавани, — утверждает британская полиция. Сейчас ведется поиск тех, кто управлял дронами.
«Гэтвик» закрывался дважды за последние сутки. Рейсы, направлявшиеся в этот аэропорт, были перенаправлены в другие воздушные гавани. Многие пассажиры провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.