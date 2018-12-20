Полиция: Инцидент с запуском двух беспилотников вблизи лондонского аэропорта «Гэтвик» был умышленным

Инцидент с запуском двух беспилотников вблизи лондонского аэропорта «Гэтвик» был умышленным, он был направлен на создание помех в работе воздушной гавани, — утверждает британская полиция. Сейчас ведется поиск тех, кто управлял дронами.

«Гэтвик» закрывался дважды за последние сутки. Рейсы, направлявшиеся в этот аэропорт, были перенаправлены в другие воздушные гавани. Многие пассажиры провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт.