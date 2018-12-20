Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о пересдаче теоретического экзамена на права раз в 10 лет
Как пишет Коммерсант, он назвал это хорошей инициативой, которая, впрочем, потребует серьезной проработки и больших ресурсов.
Черников считает, что скорее всего, водители будут сдавать теорию добровольно, — ранее в Союзе автошкол Москвы предложили в случае пересдачи экзамена водителям давать скидки на полисы ОСАГО.
Комментарии7
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merelymy 20 декабря 2018 | 15:38
Совсем шизанулись от своего беспредела.
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:48
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
costs 20 декабря 2018 | 15:39
хорошая идея ! надеюсь экзамен будет бесплатным ))
im185 20 декабря 2018 | 15:41
Чтобы им самим правила напоминали, читать лень.
zloy_sok 20 декабря 2018 | 15:46
Давайте раз в 5 лет! Отдых на Гаваях что-то дорогой нынче...
shoorah 20 декабря 2018 | 15:47
Когда вы уже нажрётесь?
i_c_e 20 декабря 2018 | 15:53
Ключевые слова «потребут больших ресурсов».