Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о пересдаче теоретического экзамена на права раз в 10 лет

Как пишет Коммерсант, он назвал это хорошей инициативой, которая, впрочем, потребует серьезной проработки и больших ресурсов.

Черников считает, что скорее всего, водители будут сдавать теорию добровольно, — ранее в Союзе автошкол Москвы предложили в случае пересдачи экзамена водителям давать скидки на полисы ОСАГО.