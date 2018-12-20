Транспэренси Интернешнл: В распределении средств Фонда кино есть конфликт интересов
В распределении средств Фонда кино есть конфликт интересов, — к такому выводу пришла антикоррупционная организация Транспэренси Интернешнл. О главных итогах расследования «Эху» рассказал представитель организации Игорь Сергеев
Транспэренси Интернешнл попросила Генпрокуратуру выяснить, принимали ли члены попечительского и экспертного советов Фонда кино меры по урегулированию конфликта интересов.
Комментарии3
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olegleon 20 декабря 2018 | 15:40
а не было бы бюджетных денег, то и не было бы конфликта. но наши "великие режиссёры" привыкли не на сборы от продажи билетов жить, а на бюджет. т.е. зрителям кино такое не нравится, а хорошие деньги всё равно получат режиссёры
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:49
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
oneoretwo 20 декабря 2018 | 15:52
...для того и создовали энтот фк, чтобы пилить тихо, келейно, по семейному...