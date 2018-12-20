Кудрин: Счетная палата России впервые в  своей истории выложит в открытый доступ годовой план проверок

Счетная палата России впервые в своей истории выложит в открытый доступ годовой план проверок, — сообщил ее председатель Алексей Кудрин. Он отметил, что этот план будет утвержден на следующей неделе. До сих пор этот документ был только для служебного пользования.

Ранее Кудрин обещал, что Счетная палата под его руководством будет более открытым органом.