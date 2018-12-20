Кудрин: Счетная палата России впервые в своей истории выложит в открытый доступ годовой план проверок
Счетная палата России впервые в своей истории выложит в открытый доступ годовой план проверок, — сообщил ее председатель Алексей Кудрин. Он отметил, что этот план будет утвержден на следующей неделе. До сих пор этот документ был только для служебного пользования.
Ранее Кудрин обещал, что Счетная палата под его руководством будет более открытым органом.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neyexo 20 декабря 2018 | 15:32
там же против каждой строки - как можно перенести
vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 15:52
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
olegleon 20 декабря 2018 | 15:37
для чего выложит? чтобы проверяемые успели к этой дате всё подчистить?
oneoretwo 20 декабря 2018 | 15:46
...и что, вы начнете расследование по материалам "панамских офшоров" ? нет ?
ну и толку от вас в целом и вашей "открытости" ?
romashka__ 20 декабря 2018 | 15:52
Пусть Кудрин возьмет к себе на работу Алексея Навального.