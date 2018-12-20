Путин: Повышение пенсионного возраста в России было неизбежным, а при этом критика ожидаемой
Повышение пенсионного возраста в России было неизбежным, а при этом критика ожидаемой, — об этом сказал Владимир Путин. По его словам, количество работающих становится все меньше, а неработающих пенсионеров увеличивается. На пресс-конференции в Москве президент отметил, что одобрил пенсионную реформу из-за понимания этой тенденции.
Ранее Путин отметил, что реальные доходы населения по итогам года вырастут на полпроцента. Он считает это хоть и незначительным, но положительным трендом.
Комментарии21
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romashka__ 20 декабря 2018 | 15:31
Путин надоел. Ступор.
danko1 20 декабря 2018 | 15:33
romashka__: Теперь вырастет число безработных недопенсионеров, без работы и без пенсии.
25 млн. обещанных Путиным рабочих мест, как и всё прочее, враньём оказались.
kottigr1 20 декабря 2018 | 15:36
danko1: Путин: Повышение пенсионного возраста в России было неизбежным
Неизбежным ? Может быть и так. Только зачем было грабить тех людей кто играл с государством в пенсионное обеспечение по старым правилам ?
Закон ведь обратной силы не имеет.
Если появились новые правила формирования пенсий, то и касаться они должны только тех кто встал на самое начало своей трудовой деятельности.
tvitov66 20 декабря 2018 | 15:39
kottigr1: Наш нацЛидер умён не по годам, а китайцы выходит тупые:
"В текущем году планируется принятие закона о постепенном (в течение 10 лет) уменьшении пенсионного возраста для мужчин до 55 лет."(с) источник Газета "Жэньминь жибао" он-лайн - Коммунистическая партия Китая
merelymy 20 декабря 2018 | 15:46
Как и то, что вы дорогие воссияне сдохнете нищими, а Манаки будут скорбеть на ненавистных им яхтах с бассейнами, похрустывая бургуньское, и ездить на экскурсии в Солсберецкий собор имени Петрова и Васечкина.
vitaly_ml22 20 декабря 2018 | 15:52
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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lenin3 20 декабря 2018 | 15:36
romashka__: как же количество работающих падает,если,по его же словам,производство в России растет невиданными темпами год от года?Или старческая деменция всё же настигла дедушку:тут же забывает,что говорил минуту назад...)))
liliyask 20 декабря 2018 | 15:50
lenin3: это народ страдает старческой деменцией, причем, независимо от возраста представителя народа, забываем, что нам наврали минуту назад. А путин просто пользуется этим свойством своих подданных.
krs_sk 20 декабря 2018 | 15:33
Наказание за конституционные преступления неизбежно, а негодование виновных ожидаемо.
tvitov66 20 декабря 2018 | 15:41
Вовчик: "Тебя посодют, а ты не воруй!"(с)
costs 20 декабря 2018 | 15:33
....что же касается мм Чайки , Чайки , Чайки и других воров эээ мм Чайки Чайки
piterrr 20 декабря 2018 | 15:35
Лжец, Вор, Убийца, международный террорист и пират..
tvitov66 20 декабря 2018 | 15:43
piterrr: и отравитель с большим стажем ...
Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны
graeshoppe 20 декабря 2018 | 15:45
piterrr: ... и ко всему прочему - год уже как пенсионер, даже по собственному указу!)
olenenok_zed 20 декабря 2018 | 15:36
неработающих пенсионеров (с)
какая фраза. интересная
krs_sk 20 декабря 2018 | 15:36
Особенно важно количество работающих и неработающих в стране, живущей на доходы от сырья...
Можно было сократить опричнину на 10-15% и пенсии платить хоть с 50 лет.
lager23 20 декабря 2018 | 15:37
На пресс-конференции в Москве президент отметил, что одобрил пенсионную реформу из-за понимания этой тенденции.
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Тенденции? Она одна — сколько денег путиноидам не дай, эти «эффективные менеджеры» всё разворуют, а что не разворуют, то пр@срут.
oneoretwo 20 декабря 2018 | 15:42
...и кто этот, сцуко, чудак, создавший такие условия в экономике, вы не знаете ?...
nikolas123 20 декабря 2018 | 15:43
Страна фейк. Начиная от продуктов питания, заканчивая всем остальным. Скрытая безработица в стране и так чудовищная, так сюда прибавятся ещё пожилые люди. Которым работу найти будет просто нереально.
abuvggrobu 20 декабря 2018 | 15:44
— Владимир Владимирович, а где зарплата выше - в США или в России?
— Конечно же в России! Вот в США средняя зарплата - 25000 В ГОД, а в России такая же В МЕСЯЦ!)
Не надоело сказочника слушать ?..
kryimzdick 20 декабря 2018 | 15:51
19 лет жевал сопли и привел к обнищанию страны