Путин: Повышение пенсионного возраста в России было неизбежным, а при этом критика ожидаемой

Повышение пенсионного возраста в России было неизбежным, а при этом критика ожидаемой, — об этом сказал Владимир Путин. По его словам, количество работающих становится все меньше, а неработающих пенсионеров увеличивается. На пресс-конференции в Москве президент отметил, что одобрил пенсионную реформу из-за понимания этой тенденции.

Ранее Путин отметил, что реальные доходы населения по итогам года вырастут на полпроцента. Он считает это хоть и незначительным, но положительным трендом.