Сегодня в чешском Нове-Место стартует третий этап Кубка Мира по биатлону

Открывает его мужская спринтерская гонка.

Оба предыдущих спринта в нынешнем сезоне выиграл Йоханес Бе. Причем побеждал норвежец всякий раз с одним промахом. Из чего можно сделать определенные выводы. С одной стороны, очевидно, что по скорости равных Бе-младшему на сегодня нет. С другой – его работа на огневых рубежах далека от идеала. Как подтверждение, в гонке преследования в Хохфильцине Йоханес допустил аж 6 промахов. И совершенно неясно, как он будет стрелять в сегодняшнем спринте.

Главный соперник Бе Мартен Фуркад из Франции куда более стабилен на стрельбище. Да и гоночные кондиции постепенно набирает.

Вмешаться в борьбу двух лидеров будет непросто. Наверняка постарается сделать это наш Александр Логинов. Уже поднимавшийся на подиум в новом сезоне. Много ждут в тренерском штабе и от Антона Бабикова. Благо, что отказ спортсмена выступать за сборную оказался не более чем недоразумением.

Особого колорита, а также сложности, добавит спортсменам то, что бежать, а главное стрелять, придется при искусственном освещении. Стар спринта намечен на 19.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки будет вести телеканал МАТЧ ТВ.