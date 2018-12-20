МВД решило заблокировать статью сайта «Батенька, да вы трансформер» о героиновой наркоманке
С просьбой проверить публикацию обратился ранее Роскомнадзор.
Решение о блокировке принято с учетом того, что «статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики», говорится на сайте министерства.
Речь идет о материале под названием «Героин — собственность модели». Он был опубликован 18 декабря. Статья посвящена женщине, которая, как утверждается, «употребляет героин в течение десяти лет и почти не скрывается». Редакция назвала материал «первым текстом в рамках долгоиграющего исследования места героина в современной России». Публикация вызвала критику в соцсетях. Так, бывший шеф-редактор «Батеньки» Ольга Бешлей отметила, что статья создает впечатление, будто «на героине можно сидеть чуть ли не без вреда для здоровья».
Как сказал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, жалобы на материал действительно поступают, но ведомство обратило на него внимание ещё раньше благодаря своей автоматической системе мониторинга.
Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных веб-страниц четыре статьи с сайта фонда Андрея Рылькова, помогающего наркозависимым.
Комментарии6
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kir_pich_101 20 декабря 2018 | 15:10
Прочитал статью. Ничего особенного, зачем запрещать?
Просто одна дурочка решила, что это все без последствий.
Когда ее припрет к стенку ее состояние здоровья, будет уже поздно.
А если она захочет стать мамой, то тоже будут проблемы.
Но это ее проблемы, она поймет, со временем.
vitaly_me22 20 декабря 2018 | 15:24
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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m_doc 20 декабря 2018 | 15:14
Наверное, правильно заблокировали. От этой статьи даже шибко свободословолюбивые либеры в ужасе. В ФБ всё вспоминали, кто от герыча помер, а также как пытали и убивали ради дозы. И даже вспомнили принцип "не навреди"... видимо, ненадолго.
student_ru_ru 20 декабря 2018 | 15:19
Ну так-то они там, наверху, правы. На собственном примере поняли вред наркотиков. Если не для себя, то для страны точно.)
oneoretwo 20 декабря 2018 | 15:24
...а про поставки наркоты через спб и под крышей путингских друзей-генералов там ничего нет ?...
conskosithy1988 20 декабря 2018 | 15:29
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