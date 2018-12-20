МВД решило заблокировать статью сайта «Батенька, да вы трансформер» о героиновой наркоманке

С просьбой проверить публикацию обратился ранее Роскомнадзор.

Решение о блокировке принято с учетом того, что «статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики», говорится на сайте министерства.

Речь идет о материале под названием «Героин — собственность модели». Он был опубликован 18 декабря. Статья посвящена женщине, которая, как утверждается, «употребляет героин в течение десяти лет и почти не скрывается». Редакция назвала материал «первым текстом в рамках долгоиграющего исследования места героина в современной России». Публикация вызвала критику в соцсетях. Так, бывший шеф-редактор «Батеньки» Ольга Бешлей отметила, что статья создает впечатление, будто «на героине можно сидеть чуть ли не без вреда для здоровья».

Как сказал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, жалобы на материал действительно поступают, но ведомство обратило на него внимание ещё раньше благодаря своей автоматической системе мониторинга.

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных веб-страниц четыре статьи с сайта фонда Андрея Рылькова, помогающего наркозависимым.